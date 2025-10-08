Un acuario advirtió que deberá sacrificar a 30 ballenas beluga en caso de no recibir ayuda estatal

El parque de atracciones ubicado en Canadá cerró sus puertas en 2024, poco después de ponerse a la venta. Cuál fue la respuesta de las autoridades.

Un acuario canadiense advirtió que deberá sacrificar a 30 ballenas beluga en caso de no recibir ayuda estatal.

Un parque de atracciones y acuario situado en Ontario, Canadá , que se encuentra cerrado desde el año pasado, advirtió que si no recibe ayuda económica estatal tendrá que sacrificar 30 ballenas beluga . Se trata de Marineland , en las Cataratas del Niágara, que se puso a la venta en 2023 y manifestó que necesita la colaboración del Gobierno para continuar cuidando a los animales.

Según esas fuentes, el parque le envió el 3 de octubre una notificación a las autoridades de Canadá con el pedido de financiación o, en todo caso, autorización para exportar prontamente las ballenas a otro lugar, por ejemplo, al recinto temático en Zhuhai, China.

“Nuestras únicas opciones en este punto son relocalizar a las ballenas o enfrentarnos a la devastadora decisión de la eutanasia ”, avisaron en el texto.

Un acuario canadiense advirtió que deberá sacrificar a 30 ballenas beluga en caso de no recibir ayuda estatal.

La respuesta de las autoridades de Canadá

La ministra de Pesca, Joanne Thompson, no solo le negó el permiso de traslado porque desde 2019 es ilegal el uso de ballenas y delfines para entretenimiento, sino que, además, no le dio lugar al reclamo de que el Gobierno asuma los costos de alimentación de esos animales.

"El hecho de que Marineland no haya planificado una alternativa viable a pesar de criar estas ballenas en cautiverio durante muchos años no implica que el gobierno canadiense tenga la responsabilidad de cubrir sus gastos", respondió ese Ministerio en una comunicación oficial.

Por su lado, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, remarcó que “fue el gobierno federal el que les permitió traer esas ballenas” y que, por lo tanto, debería ser esa misma administración la que les permita “trasladar los animales a China o a otras zonas marinas”.

Denuncias de maltrato y muerte de animales

La organización benéfica Humane Canadá informó en sus redes sociales sobre la muerte de “otra ballena beluga y una foca del puerto”. De acuerdo con medios locales, desde 2019 murieron en el lugar 20 ballenas.

“Los informes ahora sugieren que la instalación puede declararse en bancarrota y ha amenazado con la eutanasia de las 30 ballenas beluga que permanecen a su cuidado si el gobierno federal no actúa para apoyarlas”, escribieron en su muro de Facebook.

La entidad solicitó al primer ministro Ford, “que tome medidas inmediatas para proteger a estos animales en peligro de extinción antes de que sea demasiado tarde”.

“A pesar de las repetidas ofertas de ayuda para reubicar a los animales en entornos más seguros, Marineland se ha negado a colaborar con expertos independientes en bienestar animal”, destacó, además, Humane Canadá.

Por último, invitaron a sus seguidores a firmar la carta dirigida a Ford y “ayudar a asegurar que estos animales reciban la seguridad, el cuidado y la dignidad que se merecen”.

Ballenas Canada 1 Un acuario canadiense advirtió que deberá sacrificar a 30 ballenas beluga en caso de no recibir ayuda estatal.

Por su parte, Angela Fernández, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, dijo a CBS que la situación le resulta "bastante impactante". "Esa es una dicotomía muy, muy falsa y es bastante impactante, realmente, que estén llegando a ese punto", manifestó.

Consideró, además, que el Estado debería confiscar a los ejemplares, al menos, “hasta que se pueda elaborar un buen plan sobre qué hacer con ellos", porque eso significaría que “zoológicos y acuarios cercanos podrían acogerlos” y porque podrían aparecer “opciones de santuarios que podrían estar disponibles”.

“Es necesario analizar todas las opciones, pero necesitamos tiempo para hacerlo, especialmente porque hay muchas partes involucradas”, destacó en declaraciones reproducidas por aquel mismo medio.

Marineland, un parque de atracciones, zoológico, acuario y bosque que ocupaba casi 400 hectáreas (1000 acres), funcionaba desde hace unos 60 años en el sudeste de Ontario.