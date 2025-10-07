Se estrelló un helicóptero médico y tres miembros de la tripulación resultaron heridos

La aeronave cayó sobre una autopista en Sacramento, en Estados Unidos, tras completar un traslado sanitario.

Se estrelló un helicóptero médico en Estados Unidos y tres miembros de la tripulación resultaron heridos

Un helicóptero médico se estrelló en la autopista 50 de Sacramento , en el oeste de Estados Unidos , dejando tres personas con heridas de gravedad . La aeronave había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California, tras finalizar un traslado sanitario.

A bordo de la unidad que pertenece a la compañía REACH Air Medical viajaban el piloto, una enfermera y un paramédico , quienes fueron trasladados en estado crítico a distintos hospitales de la zona, donde permanecían en cuidados intensivos.

Según informaron medios y autoridades locales, ninguna persona que circulaba por la autopista resultó lesionada , pese a que el helicóptero impactó en el centro de la vía, en una zona de alto tránsito.

El accidente ocurrió este lunes poco después de las 19, hora local y generó un cierre total de los carriles en dirección este por tiempo indeterminado. Según CNN Weather, el clima en la zona estaba claro y tranquilo en el momento del accidente.

La Patrulla de Carreteras de California y los bomberos de Sacramento acudieron de inmediato al lugar del accidente, donde también se registraron columnas de humo blanco que podían verse desde varios kilómetros.

Víctimas atrapadas y un rescate que involucró a varias personas

Según manifestó el capitán Justin Sylvia, vocero del Departamento de Bomberos de Sacramento, una de las víctimas del incidente quedó atrapada bajo la aeronave y debió ser rescatada con la ayuda de un grupo de automovilistas.

“Se necesitó la fuerza de unas quince personas para mover el helicóptero lo suficiente como para sacar a la mujer y llevarla a una ambulancia”, explicó el funcionario.

Helicoptero Sacramento 1 Se estrelló un helicóptero médico en Estados Unidos y tres miembros de la tripulación resultaron heridos

En paralelo, el portavoz destacó que, a pesar del impacto en una zona concurrida, no hubo heridos entre los conductores ni daños a vehículos en circulación, algo que calificó de “asombroso”.

Los resultados preliminares de la investigación

Las autoridades confirmaron que el helicóptero había completado la entrega de un paciente y regresaba a su base cuando experimentó lo que describieron como una “emergencia en el aire”.

El agente Mike Carrillo, portavoz de la Patrulla de Carreteras, señaló que especialistas en aeronáutica se sumaron a las pericias para determinar si el siniestro fue producto de una falla mecánica o un error humano, motivo por el cual la causa del accidente aún se encuentra bajo investigación.

Por su lado, también intervinieron la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

El comunicado de la empresa dueña del helicóptero

La empresa REACH Air Medical, propietaria del helicóptero, emitió un comunicado en el que informó que “está trabajando para establecer las causas del accidente y conocer el estado de salud de su tripulación”.

La compañía añadió que “todas las operaciones de vuelo de la base involucrada” permanecían “suspendidas hasta nuevo aviso”.

Helicoptero Sacramento 2 Se estrelló un helicóptero médico en Estados Unidos y tres miembros de la tripulación resultaron heridos

“Todo el tráfico se desaceleró cuando la gente vio que el aparato caía”, relató uno de los testigos citado por medios locales. Imágenes en redes mostraban una larga fila de autos detenidos a causa de este incidente, mientras equipos de emergencia trabajaban para remover los restos de la aeronave y en el levantamiento de evidencias.

La concejal Lisa Kaplan, que se encontraba con fuerzas de seguridad en un recorrido por la zona, describió la escena como “impactante”, y destacó la labor de los pilotos médicos y rescatistas que enfrentan riesgos similares cada día.