Un tirador causó terror en Sídney: disparó al menos 50 veces desde un edificio e hirió a 20 personas

El sospechoso, de 60 años, fue detenido tras abrir fuego contra autos, autobuses y hasta la Policía. Una de las víctimas permanece en estado grave.

Un tirador causó terror en Australia: disparó al menos 50 veces desde un edificio e hirió a 20 personas

Un hombre abrió fuego indiscriminadamente desde un edificio en plena vía pública de Sídney , en Australia , e hirió al menos a veinte personas. Tras el violento tiroteo, que se extendió durante casi dos horas, una de las personas alcanzadas por los disparos del tirador permanecía hospitalizada en grave estado grave.

El hecho ocurrió la noche del domingo en Coydon Park, cuando el atacante, de 60 años, utilizó un rifle para dispara r contra automóviles, autobuses que circulaban por una transitada calle e incluso contra vehículos policiales.

Según informó la Policía de Nueva Gales del Sur, varias unidades respondieron al llamado de emergencia recibido alrededor de las 19:45, hora local, luego de reportes de disparos en Georges River Road, cerca de la intersección de Brighton Street.

En cuestión de minutos se desplegó un amplio operativo y el área quedó bloqueada por oficiales asignados a los Comandos de Área de Policía de Burwood e Inner West, con asistencia del Comando de Patrulla de Tráfico y Carreteras, y recursos especializados, incluidos PolAir, la Unidad de Operaciones Tácticas, los Negociadores Policiales y la Unidad Canina.

El comisario interino Stephen Parry estimó que el hombre efectuó entre 50 y 100 disparos desde la parte superior de un inmueble. Entre los vehículos alcanzados por las balas se encontraban automóviles particulares, autobuses y un patrullero.

Un hombre ingresó al Hospital de Canterbury con una herida de bala y luego fue trasladado al Royal Prince Alfred en estado crítico.

Otras tres personas acudieron a la comisaría de Campsie con heridas leves y fueron atendidas por paramédicos de ambulancias de Nueva Gales del Sur antes de que a dos de ellas las derivaran al Hospital de Canterbury para recibir tratamiento adicional.

Además, el personal médico atendió a otras 16 personas con heridas leves. De ese grupo, dos damnificados fueron llevados al Hospital Royal Prince Alfred.

El momento de la captura del tirador

El tiroteo motivó el cierre inmediato de varias calles cercanas, con desvíos obligatorios para el tránsito. Unidades de los Comandos de Área de Burwood e Inner West aseguraron la zona mientras los equipos tácticos se preparaban para ingresar al edificio desde el que se efectuaban los disparos.

Personal de la Unidad de Operaciones Tácticas entraron al edificio hacia las 21.30, casi dos horas después de ser reportado el incidente, y logró reducir al sospechoso dentro de una unidad situada sobre un local comercial.

El hombre fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, debido a lesiones sufridas durante el arresto. Durante el procedimiento, además, se incautaron varias armas de fuego.

Las fuerzas de seguridad confirmaron que no se registraron policías heridos, aunque sí daños materiales en vehículos oficiales que recibieron disparos.

Los detalles de la investigación

La Policía de Nueva Gales del Sur estableció una extensa escena del crimen y realizó una serie de pericias balísticas para determinar la cantidad exacta de disparos efectuados.

En paralelo, se dispuso el cierre de carreteras en la zona por tiempo indeterminado, con la recomendación a los automovilistas de utilizar rutas alternativas.

El comisario Mal Lanyon informó a la emisora 2GB que el detenido no presenta vínculos con actividades terroristas ni con pandillas conocidas.