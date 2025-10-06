Un influencer tenía una leona como mascota pero se le escapó y atacó a dos personas

Sucedió en Tailandia. Una de las víctimas de la agresión fue un nene de 11 años. Qué pasó con el animal y qué consecuencias afronta Parinya Parkpoom.

Un influencer de Tailandia sufrió un inesperado e insólito percance cuando la leona que tenía como mascota se escapó de su vivienda y atacó a dos personas , entre ellas a un niño de 11 años.

Según informaron medios locales y el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación, la leona, de apenas un año y medio , mordió y arañó a las víctimas en una calle cercana a la casa de Parinya Parkpoom, en la provincia occidental de Kanchanaburi.

Al escuchar los gritos, Parkpoom salió desesperado de su casa, logró controlar al animal y lo devolvió a la jaula donde habitualmente lo tenía encerrado. Afortunadamente, los damnificados solo sufrieron heridas menores.

El influencer, que previamente había compartido fotografías y videos de su leona en las redes sociales donde se lo veía interactuando con su mascota, utilizó el mismo medio para publicar un mensaje de disculpas.

Allí, en Facebook, reconoció su responsabilidad y expresó su pesar hacia las personas agredidas por el animal. "Fue mi error. Quisiera disculparme con todos los afectados por este incidente", escribió.

Las dos personas atacadas, incluido el menor de 11 años (la edad de la restante víctima no trascendió), presentaron heridas menores producidas por mordidas y arañazos. Ambos recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Qué sucedió con la leona luego del ataque

El Departamento de Parques Nacionales intervino al día siguiente del ataque y personal especializado retiró a la leona de la casa de Parkpoom.

El animal fue trasladado a un centro de animales ubicado en la provincia de Suphanburi, donde permanecerá bajo custodia hasta que la justicia y las autoridades de conservación determinen su destino definitivo.

“Es hora, hija. Ve a crecer donde te mereces. Seguiré siendo tu propio padre”, indicó Parkpoom junto a un video con imágenes donde las autoridades se llevan a su mascota.

De acuerdo con el informe preliminar que dieron a conocer las autoridades, la leona estaba encadenada a un poste en el momento en que se produjo la fuga.

Según la investigación que se realizó luego de aquel episodio, el lugar donde permanecía el animal tenía marcadas falencias de seguridad.

En ese sentido, las autoridades locales habían emitido una notificación al respecto al influencer, pero al parecer no cumplió con los cambios solicitados.

Qué consecuencias enfrenta el influencer

Si bien Parinya Parkpoom contaba con registros oficiales que acreditaban la tenencia legal de la leona, luego del incidente las autoridades iniciaron acciones legales contra el influencer.

Según la legislación vigente, el propietario podría enfrentar hasta seis meses de prisión y una multa de 50.000 bath tailandeses, equivalentes a más de 1.540 dólares o unos 1.300 euros.

El proceso judicial quedó en manos del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.