Tragedia en una cascada: cuatro personas murieron tras ser arrastradas por la corriente

El hecho ocurrió en una popular atracción natural situada en Myanmar. Al parecer, hubo una crecida repentina y las víctimas no pudieron escapar.

Tragedia en una cascada de Myanmar: cuatro personas murieron tras ser arrastradas por la corriente

Cuatro personas murieron en Myanmar tras ser arrastrados por una fuerte corriente de agua provocada por una repentina crecida, mientras nadaban en una piscina natural de la cascada de Ohn Chaw, en región de Mandalay.

Las víctimas formaban parte de un grupo de 14 turistas , de los cuales c inco sufrieron las consecuencias de aquel episodio. Quien se salvó fue un ciudadano ruso, identificado como Andrei, que fue encontrado con vida a las 17:00, una hora y media después de registrarse el hecho.

Según un comunicado que publicó en Facebook el Departamento de Bomberos de la antigua Birmania , todo comenzó a las 15.30 en una de las atracciones naturales más concurridas de la zona, conocida también como la Cascada de Ocho Niveles.

El caudal del río aumentó de manera repentina y se llevó a las víctimas por el borde de uno de los tramos de la caída de agua. Los cuerpos fueron encontrados tras intensos operativos de búsqueda, con diferencia de horas y, en algunos casos, de días.

Según el informe oficial, el ciudadano ruso que logró sobrevivir al quedar atrapado entre piedras sufrió una fractura en su pierna derecha y fue trasladado de urgencia al Hospital Pyin Oo Lwin para recibir atención médica.

Poco más de una hora después, fueron encontradas las primeras víctimas fatales, dos mujeres birmanas murieron al chocar contra rocas en el tercer nivel de la cascada.

En tanto, la corriente también arrastró a dos mujeres que fueron reportadas como desaparecidas: una ciudadana estadounidense y otra birmana. La primera de ellas fue encontrada sin vida el último martes a las 10.20, mientras que el cuerpo de la segunda fue localizado al día siguiente, a las 9.30.

Difíciles condiciones para el operativo de rescate

El operativo de rescate tuvo que sobreponerse a distintos contratiempos. Uno de los principales fue la escasa visibilidad en la zona.

Los equipos de búsqueda tuvieron que interrumpir las tareas el lunes a las 20 debido a la falta de luz y a la peligrosidad que representaba la fuerza del agua.

Recién en las jornadas posteriores pudieron realizar al tarea con un poco más de normalidad y recuperar los cuerpos de las dos mujeres que permanecían desaparecidas.

De acuerdo con un funcionario de la asociación de asistencia social Tha-Yar-Maung, las víctimas estaban jugando en el agua cuando la crecida repentina descendió desde un arroyo de montaña y las arrastró. La velocidad con la que aumentó el caudal no dio tiempo a los bañistas a ponerse a salvo.

Las autoridades señalaron que no es la primera vez que ocurren accidentes mortales en el sitio. Sin embargo, precisaron que nunca antes se había registrado un episodio en el que turistas fueran arrastrados por una crecida del río.

La cascada Ohn Chaw: un popular destino turístico

La cascada Ohn Chaw, popularmente conocida como la Cascada de Ocho Niveles, se ubica a medio camino entre Mandalay y Pyin Oo Lwin y es un destino que suelen elegir visitantes locales y turistas.

Su recorrido, que se extiende a lo largo de un cañón, ofrece diferentes niveles con piscinas naturales que los turistas suelen elegir para nadar.

Llegar a la cima puede demorar alrededor de dos horas de caminata y cada nivel cuenta con espacios que se han convertido en puntos de descanso y baño.

Pese a estos aparentes atractivos, las autoridades locales realizaron advertencias en cuanto a los riesgos que supone el río en épocas de crecidas.