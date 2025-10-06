"Qué asco judía": una influencer denunció violento ataque antisemita con insultos y un fierro

La joven que también es empresaria, relató el violento episodio ocurrido frente a su hijo de ocho meses. El agresor sigue libre y ella teme por su seguridad.

Tras viralizar su video en redes, la influencer Michelle Schmukler recibió el apoyo de la ministra Patricia Bullrich, la DAIA y la Policía de la Ciudad, que dispuso una consigna en su edificio.

Una denuncia en redes sociales expuso un nuevo episodio de antisemitismo en la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, Michelle Iman Schmukler, empresaria e influencer , relató en un video el violento ataque que sufrió en su domicilio, en presencia de su hijo de ocho meses.

Según explicó Schmukler, todo ocurrió al mediodía del domingo , cuando estaba en el patio de su casa de Palermo con su bebé. Un vecino del edificio comenzó a gritar insultos desde la ventana, haciendo referencia a su religión. “ Judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco ”, fue una de las frases que la mujer escuchó repetidas veces.

El episodio no terminó con los insultos. Michelle relató que el hombre arrojó un fierro hacia el patio, que impactó muy cerca de donde estaba el bebé. Su esposo, Idán , intervino de inmediato y se acercó al departamento del agresor, quien reconoció el ataque y llegó a decir que lamentaba no haber tenido puntería.

La pareja realizó una denuncia formal en la comisaría, pero la respuesta inicial de las autoridades dejó más preguntas que certezas. “El fiscal de turno dijo: denle un botón de pánico”, contó Idán en el video. Ninguna detención se concretó, y el vecino continúa viviendo en el mismo edificio, lo que genera temor en la familia.

Reacción institucional y apoyo público

Tras la difusión del video en redes, la publicación recibió miles de mensajes de apoyo y obtuvo repercusión política inmediata. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comunicó públicamente con Schmukler y pidió su número de teléfono para asistirla. La víctima agradeció la respuesta y también mencionó el respaldo de la DAIA y de la Policía de la Ciudad, que dispuso una consigna en el edificio.

El Ministerio de Seguridad porteño confirmó que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, que ordenó tomar declaración a la víctima y otorgar el botón antipánico. Además, Asuntos Internos analiza la actuación policial para establecer si existió una respuesta inadecuada durante las primeras horas posteriores al ataque.

“Tengo miedo por mis hijos, por mi integridad. Este señor sigue acá y no sabemos a quién acudir”, concluyó Michelle en su mensaje, que se viralizó en cuestión de horas.

Otros casos recientes de antisemitismo

Egresados antisemitas Bariloche

El episodio no fue aislado. Tres días antes, un hombre identificado como Matías Hauszpigiel denunció haber sido golpeado en la cabeza en pleno tránsito, cuando se dirigía a un acto en conmemoración del ataque de Hamas contra Israel. Según contó, el agresor -que llevaba una bandera palestina en su vehículo- lo insultó con frases como “judío de mierda” y “judío hijo de puta”, y lo siguió durante varias cuadras antes de atacarlo en un semáforo.

Nadie intervino durante el hecho. La víctima logró alejarse y radicó la denuncia, mientras el agresor escapó.

Pocos días antes, se viralizó otro video que generó repudio: un grupo de egresados de una escuela de Canning, durante su viaje a Bariloche, fue grabado cantando consignas antisemitas dentro de un micro. El coordinador del grupo, perteneciente a la empresa de turismo Baxxter, se unió a los cánticos, lo que provocó la suspensión del viaje y su despido inmediato. “Hoy quemamos judíos ”, fue una de las frases que se escuchó en la filmación.

La DAIA presentó una denuncia formal por el hecho y pidió al Ministerio de Educación que investigue el accionar de la institución escolar.