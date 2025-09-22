Un tirador abrió fuego en un club de campo de Estados Unidos: un hombre muerto por salvar a su familia

Las autoridades dijeron que el presunto agresor, que fue detenido, no tenía ningún vínculo con la víctima. Reportaron más heridos

Un tirador abrió fuego en un club de campo de Estados Unidos: un hombre muerto y varios heridos

Un tirador irrumpió en un club de campo ubicado en New Hampshire, Estados Unidos , y abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraban en ese sitio y mató a un hombre de 59 años . Según informaron fuentes del caso, el agresor había sido empleado del lugar, aunque no conocía a la víctima.

El incidente, que dejó a otras dos personas heridas por los disparos, se registró el sábado por la noche en el Sky Meadow Country Club en Nashua, cuando según la información oficial proporcionada por el Fiscal General estatal, John M. Formella, “un hombre adulto entró al club y disparó varias veces ”.

“Un hombre adulto murió por disparos, y varias personas más resultaron heridas”, expresó esa comunicación. La familia de la víctima dijo que se interpuso entre el agresor y ellos para salvarlos .

El texto, además, destacó que “el presunto tirador fue detenido en el lugar por agentes de policía de Nashua” y que, momentos después del incidente, no existía “una amenaza para el público”.

También se aclaró que, si bien los informes iniciales dieron cuenta de dos tiradores, esa información era errónea.

Algunas versiones sostuvieron que en el lugar se estaba realizando una boda, aunque esto no fue confirmado de manera oficial. Tampoco se ratificó que el atacante hubiera ingresado enmascarado al grito de "los niños están a salvo" y "Palestina libre".

Quién era el presunto tirador

En una declaración conjunta que realizaron el Fiscal General John M. Formella y el Jefe del Departamento de Policía de Nashua, Kevin Rourke, se identificó al sospechoso del ataque como Hunter Nadeau.

De acuerdo con distintas informaciones publicada por medios locales, se trata de un joven de 23 años que trabajó en el club de campo donde ocurrió el episodio.

Nashua estados unidos 2 El tirador fue identificado como Hunter Nadeau, un joven de 23 años que trabajaba en el club de campo.

Tras ser arrestado, Nadeau fue acusado por asesinato en segundo grado. "Probablemente se presentarán cargos adicionales, incluyendo los de las víctimas adicionales del tiroteo", se aclaró en el comunicado oficial.

Formella y Rourke deslizaron que esperaban que el sospechoso fuera procesado este lunes en Nashua.

Quién era la víctima del tirador de New Hampshire

Las autoridades también identificaron a la víctima del tiroteo y señalaron que se trataba de Robert Steven DeCesare, de 59 años.

De acuerdo con medios estadounidenses, DeCesare era propietario de una empresa que ayuda a emplear a trabajadores en el área de Nueva Inglaterra, denominada ProTrade Staffing.

nashua estados unidos víctima La víctima del tirador fue Robert Steven DeCesare, propietario de una empresa en el área de Nueva Inglaterra.

Según el perfil de DeCesare en la red social laboral LinkedIn había estudiado ciencia aeroespacial en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

Su esposa Charlene, en declaraciones al noticiero local WMUR, dijo que llevaban 27 años casados y que a su esposo le encantaba el golf, el póker y el pickleball.

Por su lado, la madre de DeCesare, Evie O'Rourke, relató en WCVB que su hijo se interpuso entre el atacante y su familia. "Hizo lo que estoy seguro que era su instinto. Como dije, estaba de frente al tirador, no intentaba escapar, y eso fue lo que dijo su esposa", manifestó la mujer.

Y completó: “Todavía estoy en shock al ver el tiroteo, pero sé que lo hizo: su pensamiento era cuidar a su familia”.

La respuesta de las autoridades locales

El alcalde de Nashua, Jim Donchess, manifestó que estaba triste por el tiroteo que terminó con una víctima fatal y se mostró sorprendido por atravesar una situación en la que muchas veces vio, desde afuera, a algunos de sus colegas.

"He escuchado de otros alcaldes de otros lugares, por supuesto... Siempre pensé: 'Bueno, es poco probable que ocurra en Nashua'. Pero ahora sí", dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

En ese mismo contacto con los medios, agregó: “Creo que el mensaje es para todas las comunidades: por muy improbable que parezca, puede ocurrir. Puede ocurrir donde vives".

No menos sorprendida por este episodio se mostró la senadora de New Hmapshire, Maggie Hassan.

"A medida que nos enteramos más sobre el tiroteo de esta noche en Nashua, me solidarizo con las familias de las víctimas", expresó en redes sociales.

Nashua es una ciudad de unos 92.000 habitantes situada en el sur de New Hampshire, cerca de la frontera con Massachusetts.