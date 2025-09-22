La reconocida conductora de televisión murió junto al piloto Bryan Ballesteros cuando su avioneta cayó en Nuevo León, México.

Conmoción en México por la muerte de Débora Estrella: qué se sabe del accidente aéreo.

Débora Estrella, reconocida conductora de la televisión de México de 43 años, murió cuando la avioneta escuela en la que se trasladaba se estrelló en el municipio de García, estado de Nuevo León. En el accidente aéreo registrado cerca de una zona industrial también perdió la vida el piloto , Bryan Ballesteros Argueta.

El incidente se produjo el último sábado, y horas después, en la madrugada del domingo, las autoridades informaron que los cuerpos de ambas víctimas fueron recuperados en el marco de un complejo operativo de rescate, debido a que la aeronave cayó en un barranco de aproximadamente diez metros de profundidad.

Esa situación obligó a los rescatistas a utilizar equipo hidráulico para estabilizar la avioneta y luego realizar las maniobras de extracción de los cuerpos de la zona. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario, donde quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Protección Civil de ese estado precisó que la avioneta continuaba sin ser retirada de la zona durante la mañana siguiente al accidente, ya que se requería maquinaria pesada y una grúa especial para moverla.

El objetivo de las autoridades era trasladar la aeronave accidentada a hangares para que un grupo de especialistas pudieran determinar si el incidente estuvo vinculado a una falla mecánica o a algún tipo de error humano.

Quién era Débora Estrella, la conductora que murió en México

Débora Cecilia Estrella Garza, quien nació en Monterrey el 7 de agosto de 1982, era actualmente reconocida por su trabajo como conductora titular de Telediario Matutino en Canal 6 de Multimedios, donde estaba desde 2018.

Previamente, inició su carrera entregando informes sobre el clima en Info 7, en TV Azteca Noreste, y luego la continuó en Milenio TV, donde condujo Noticias 22, un programa con noticias mexicanas para la audiencia de Los Ángeles, lo que le permitió imponerse como una de las voces informativas más destacadas del noreste de México.

Estudió Derecho en el Tecnológico de Monterrey y realizó una especialidad en administración de empresas en la Universidad de Comercio de Rouen, en Francia.

Antes de ser reconocida por su trabajo en televisión, condujo un programa de radio universitario llamado Frecuencia Tec, donde se trataban temas jurídicos.

Fuera de los medios de comunicación, era una apasionada de la equitación, sentimiento que dejaba ver a través de distintas publicaciones en sus redes sociales.

Cómo era la avioneta que cayó en Nuevo León

La aeronave que se estrelló en Nuevo León, identificada con matrícula XB-BGH, era un modelo ligero que era utilizado para vuelos de práctica y certificaciones de pilotos.

Formaba parte de la flota de instrucción del Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM), una escuela con base en Mazatlán que tiene operaciones en Monterrey.

En las horas previas al accidente, Estrella había compartido en sus redes sociales una fotografía de la aeronave desde el Aeropuerto Internacional del Norte, acompañada con la pregunta “¿Adivinen qué?...”, lo que más tarde generó conmoción entre sus seguidores al confirmarse la tragedia.

Quién era el piloto de la avioneta que se estrelló en México

Bryan Ballesteros Argueta, según su perfil en la red social LinkedIn, era un “piloto profesional con amplia experiencia”. Allí se definía como “resolutivo y capaz de pilotar en situaciones complicadas” y destacaba además su “dominio avanzado del inglés”.

Había estudiado en la Escuela de Aviación de México entre 2013 y 2016, donde se graduó como Primer oficial de B737 y A320, y desde 2018 ejerció ese cargo en Viva Aerobús, una aerolínea de bajo costo mexicana donde estuvo hasta 2023.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tomó control de la investigación y será la encargada de establecer las causas del accidente.