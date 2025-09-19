Insólito video: detuvieron a "El Chavo" y le agarró "la chiripiorca"

El video se hizo viral en las redes sociales por imitar al personaje mientras era detenido y esposado. Ocurrió en Brasil.

Un insólito episodio se hizo viral en redes sociales. Un joven de 24 años vestido de El Chavo del 8 fue detenido durante un control policial tras ser encontrado con marihuana y, cuando lo esposaban, comenzó a imitar los berrinches del icónico personaje. El hecho ocurrió en Miguel Pereira , en la región serrana de Río de Janeiro .

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró al sospechoso imitando los gestos del personaje estrella de Roberto Gómez Bolaños mientras era llevado esposado por los agentes. El video del momento no tardó en recorrer internet y sumar miles de comentarios.

El Chavo del 8, que este año cumplió 52 años, mostraba al niño interpretado por su creador y sus característicos gestos. Entre ellos, estaban los momentos en los que "pateaba el piso" para mostrar enojo, cuando lo retaban o no obtenía lo que quería.

El Chavo garrotera

El operativo y la insólita reacción del detenido

El hecho ocurrió durante una fiscalización de rutina de la Operación Seguridad Presente, que controla el transporte y combate la criminalidad en la zona. El colectivo cubría la línea Japeri x Arcozelo cuando los agentes notaron la presencia del joven disfrazado.

En ese contexto, el joven vestido con el clásico atuendo de El Chavo -la gorra con orejeras, la camiseta a rayas, el short marrón y los tiradores- llamó inmediatamente la atención de los policías. Además de su aspecto llamativo, su comportamiento era nervioso y errático, lo que despertó sospechas.

Según informó TN, al ser abordado, el joven confesó que llevaba droga para consumo personal y entregó espontáneamente dos cigarrillos artesanales con una sustancia vegetal prensada, con características de marihuana. Fue imputado por uso y consumo de drogas y dejado en libertad tras prestar declaración.

Detuvieron al Chavo del 8

El traslado y la viralización del video

El detenido fue trasladado a la Comisaria 96ª de Miguel Pereira, donde se formalizó el caso. En un guiño al personaje, medios locales describieron que llegó “como un perro arrepentido con el rabo entre las patas”. El material incautado será sometido a peritaje para confirmar su composición.

Mientras era llevado por los agentes, el joven no perdió la oportunidad de imitar a El Chavo, lo que generó risas y asombro entre los presentes y terminó de convertir el episodio en un fenómeno viral.

La imagen de un "Chavo del 8" esposado fue suficiente para que el episodio se convirtiera en tendencia en redes sociales en cuestión de horas. Usuarios de Brasil, México y distintos países de Latinoamérica replicaron el video con todo tipo de comentarios, memes y chistes, haciendo referencia a frases clásicas del personaje como “fue sin querer queriendo” o “se me chispoteó”.

Tras ser llevado a la comisaría, el joven fue imputado por uso y consumo de drogas, pero quedó en libertad tras prestar declaración. Según la legislación brasileña, la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal no conlleva prisión, aunque sí puede generar advertencias, servicios comunitarios y la obligación de asistir a programas educativos.

El insólito episodio dejó una postal inesperada en el transporte público carioca y sumó un nuevo capítulo a las historias virales protagonizadas por fanáticos de personajes populares.