Emmanuel Macron presentará ante la Justicia pruebas de que su esposa es mujer: la insólita razón

El presidente de Francia y su esposa Briggite presentarán pruebas científicas para "dejar las cosas claras", tras la denuncia que realizó una influencer.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte , presentarán evidencia fotográfica y científica ante un tribunal de Estados Unidos, con el objetivo de demostrar que ella es biológicamente mujer.

Esta inusual presentación judicial se realizará tras la demanda por difamación que fue presentada contra la influencer conservadora estadounidense Candace Owens , quien mantiene desde hace tiempo la teoría de que Brigitte Macron sería un hombre.

El abogado de la pareja, Tom Clare, reveló a la cadena BBC que planean presentar estas pruebas para liquidar la historia que colea desde hace años. " Es un proceso al que tendrá que someterse de una manera muy pública . Pero ella está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para dejar las cosas claras", aseguró a la cadena británica.

macron.jpg

Según señaló Clare, al mandatario francés estas afirmaciones de Owens le parecían "profundamente perturbadoras" y que eran una distracción para su trabajo como presidente de Francia.

"No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país", comunicó el letrado.

El origen de la teoría conspirativa que molesta al matrimonio Macron

La influencer que desató esta teoría conspirativa es reconocida por su apoyo al presidente Donald Trump y sus polémicas declaraciones transfóbicas. Owens comenzó a difundir este mensaje sobre la identidad de género Briggitte en 2024 a través de YouTube y episodios del podcast "Become Briggitte", el cual acumula millones de visualizaciones. Esta teoría ha tenido una amplia repercusión en redes sociales y medios afines a la ultraderecha.

briggitte macron

El matrimonio presidencial presentó una demanda de 218 páginas por difamación en un tribunal de Delaware en julio, acusando a Owens de difundir mentiras "extravagantes, difamatorias y descabelladas" que han desencadenado una "campaña de humillación global" y un "bullying implacable".

Según el escrito, Owens ignoró reiteradas solicitudes de retractación y persistió en la difusión de las acusaciones, amplificando una teoría conspirativa originada en 2021 en la revista de ultraderecha Faits et Documents y popularizada por blogueras francesas.

El portal web francés aseguraba que el cirujano "François Faivre" se había comprometido a "arrojar luz sobre las controvertidas operaciones quirúrgicas de la señora Brigitte Macron". Aún así, el nombre de este supuesto cirujano no existiría en una simple búsqueda por Internet.

influencer macron Candace Owens repitió su afirmación que Brigitte Macron es un hombre en YouTube y redes sociales.

El año pasado, Brigitte Macron recibió una indemnización de aproximadamente 8.400 dólares tras ser acusada por dos influencers de derecha, Amandine Roy y Natacha Rey, de ser una mujer trans.

El tribunal también ordenó que ambas pagaran una compensación a su hermano, Jean-Michel Trogneux, a quien acusaron -sin pruebas- de haber asumido la identidad de Brigitte Macron.

En el caso contra la influencer Owens, sus abogados respondido a la demanda de los Macron con una moción de desestimación, argumentando que el caso no debería haberse presentado en Delaware, ya que, según ella, no está relacionado con sus negocios que están constituidos en el estado. Afirman que obligarla a defender el caso en Delaware le causaría "dificultades financieras y operativas sustanciales".

Con estas nuevas pruebas que se presentarán ante la Justicia, el presidente de Francia y su esposa buscarán citar precedente en la justicia de Estados Unidos frente a lo que consideran un caso de acoso mediático y difamación internacional.