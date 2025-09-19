Esmeralda Mitre visitó a Cristina Kirchner y lo contó en redes sociales

La actriz sorprendió al revelar un encuentro con la expresidenta, a quien agradeció por recibirla en su casa con “amor y fortaleza”.

La actriz y empresaria Esmeralda Mitre sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una inesperada visita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria . El anuncio se dio a través de una publicación en X (ex Twitter), donde Mitre se mostró conmovida por el encuentro y aseguró que se trató de “un honor y un placer”.

Según se conoció, la reunión se desarrolló en un clima de cordialidad, donde ambas mujeres mantuvieron una conversación que combinó aspectos de la vida personal con reflexiones políticas. “ Fue una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”, expresó la actriz en su mensaje.

En la publicación, que rápidamente comenzó a circular en distintos medios y redes sociales, Mitre acompañó sus palabras con una foto en la que aparece junto a un cartel que rezaba “Cristina Inocente”. El gesto llamó la atención tanto de seguidores de la dirigente como de usuarios que reaccionaron con sorpresa ante el acercamiento.

Esmeralda Mitre visitó a Cristina Fernandez de Kirchner

Mitre, que en los últimos años se ha mostrado activa en el ámbito cultural y empresarial, cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la exmandataria por el trato recibido. “Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”, escribió.

El posteo también se replicó en su cuenta de Instagram, donde reforzó la idea de una conversación íntima y sincera con la líder política. Allí volvió a remarcar que se sintió honrada por el encuentro y destacó la fuerza que percibió en Fernández de Kirchner.

El gesto de Mitre generó repercusión en el escenario político y mediático, ya que la actriz no suele aparecer vinculada de manera directa a la esfera de la política partidaria. Su publicación abrió el debate entre quienes valoraron el acercamiento y quienes lo interpretaron como un gesto de apoyo en un contexto judicial complejo para la expresidenta.

Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en… pic.twitter.com/tqNCwEzHAl — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) September 19, 2025

La foto y las declaraciones quedaron instaladas como uno de los temas más comentados de la jornada, sumando un nuevo capítulo a la extensa lista de reacciones que despierta cada movimiento en torno a Cristina Fernández de Kirchner.

El informe judicial sobre la prisión domiciliaria

Mientras tanto, la Justicia dio a conocer el primer informe sobre el comportamiento de Cristina Kirchner en su arresto domiciliario, que ingresó al Tribunal Oral Federal 2. Según confirmaron fuentes judiciales, el resultado “fue positivo” y no se verificaron incumplimientos en las reglas de conducta impuestas en el marco de la condena por el caso Vialidad.

CRISTINA KIRCHNER

El juez Jorge Gorini resolvió prorrogar por tres meses más esas condiciones, entre las que figuran la obligación de permanecer en el domicilio fijado, evitar conductas que alteren la convivencia con los vecinos y respetar un régimen de visitas previamente autorizado por el Tribunal.

CRISTINA KIRCHNER

En Comodoro Py destacaron que el cumplimiento de estas normas es esencial para sostener el beneficio de la morigeración de la pena. Hasta el momento, no hubo cuestionamientos por las visitas que recibe la expresidenta en su departamento de San José 1111, donde han pasado dirigentes políticos, exmandatarios extranjeros y candidatos de su espacio.

El informe judicial señala que “el comportamiento fue acorde a lo exigido” y subraya que la evaluación de estos reportes trimestrales será determinante para definir la continuidad de la prisión domiciliaria.