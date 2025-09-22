Trágica muerte de Débora Estrella: su exmarido informó el accidente sin saber que ella iba en la avioneta

El accidente quedó registrado en video por los vecinos. Cómo fue el anuncio que hizo la expareja de la periodista mexicana.

El mundo de la comunicación en México se vio conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Débora Estrella , destacada periodista y conductora de Telediario Matutino , en un accidente de avioneta ocurrido en el municipio de García, Nuevo León. El suceso sorprendió aún más por la participación involuntaria de su exesposo, José Luis García , quien reportó el accidente sin saber que ella era una de las víctimas.

El accidente ocurrió en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras , donde la aeronave cayó cerca de Riveras Interpuerto , a la orilla de un río. Vecinos captaron el momento del desplome en video, lo que permitió a las autoridades actuar con rapidez.

Elementos de Protección Civil del Estado confirmaron la muerte de dos personas: Débora Estrella y un hombre identificado como Bryan Ballesteros Argueta , piloto de la aeronave. Según indicó el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos , el accidente ocurrió en el Paraje San José , un área cercana a la zona industrial. Las causas del siniestro y detalles sobre la aeronave no fueron revelados por las autoridades hasta el momento.

avioneta mexico

La inesperada participación de José Luis García

La noticia adquirió un matiz especial debido a la reacción de José Luis García, periodista y exesposo de Débora. Siguiendo su labor informativa habitual, compartió en sus redes sociales la caída de la aeronave, sin tener conocimiento de que su expareja estaba involucrada.

En su publicación, García escribió: “Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”. La rapidez con la que difundió la información impidió que reconociera la dimensión personal del hecho.

mexico La noticia conmocionó a México y encendió redes sociales por la inesperada participación de su exesposo.

La interacción de usuarios en redes sociales contribuyó a la identificación de Débora Estrella como una de las víctimas. Entre los comentarios, se destacaba la especulación sobre su presencia en la aeronave, basada en publicaciones previas de la periodista en Instagram. La magnitud de la reacción en línea reflejó la influencia de la periodista y el impacto del suceso en la comunidad.

Débora Estrella: legado y repercusión

Débora Estrella construyó una carrera sólida en el periodismo local, consolidándose como una figura de referencia en la conducción de noticias matutinas. Su repentino fallecimiento pone de relieve los riesgos asociados a los vuelos privados y la vulnerabilidad de quienes trabajan en la cobertura informativa en regiones industriales y periféricas.

mexico2 México lamenta la pérdida de una periodista destacada en un accidente que dejó huella en la comunidad.

Horas antes del accidente, la periodista compartió en sus redes sociales una imagen de la aeronave con un mensaje que, tras los hechos, adquirió un significado trágicamente inesperado.

Su muerte generó un profundo impacto en colegas y seguidores, quienes expresaron su pesar y reconocieron su trayectoria. El episodio también abre un debate sobre la seguridad en avioneta y la rapidez con la que circula la información en las plataformas digitales.

La comunidad periodística y el público en general recuerdan a Débora Estrella no solo por su trabajo frente a cámaras, sino por la pasión y compromiso con que ejerció su profesión. Sin dudas, quedará en el recuerdo del periodismo mexicano.