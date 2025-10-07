Encuentran muerto a un sacerdote que estaba desaparecido y la Iglesia reclama justicia

Había sido reportado ausente desde el sábado. Su cuerpo fue hallado en una región montañosa del sur de México.

Encuentran muerto en México a un sacerdote que estaba desaparecido y la Iglesia reclama justicia

El cuerpo sin vida de un sacerdote católico fue encontrado con signos de violencia en una zona montañosa del estado de Guerrero, al sur de México . La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación por el delito de homicidio calificado .

Un comunicado oficial precisó que el cadáver hallado en el municipio de Eduardo Neri, en una región del país azteca históricamente afectada por la presencia del crimen organizado, fue identificado como el del sacerdote Bertoldo “N”, de 58 años .

Horas más tarde, la parroquia de San Cristóbal , ubicada en la localidad de Mezcala, confirmó que el cadáver pertenecía al párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, quien se desempeñaba allí desde hacía ocho años .

La comunidad religiosa señaló que el sacerdote había sido reportado como desaparecido el último sábado, luego de que notaran que no regresó a su casa tras una actividad pastoral.

El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, había advertido públicamente sobre la desaparición del sacerdote y solicitó colaboración para dar con su paradero.

La actuación de la Justicia

De acuerdo con el texto oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, después de conocer los hechos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios.

Su objetivo, afirmaron, era obtener elementos que permitan esclarecer el crimen e identificar a los probables responsables.

De momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las causas del homicidio ni sobre posibles responsables. Solo se supo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de los peritajes correspondientes.

Guerrero es uno de los estados mexicanos con mayores índices de criminalidad y presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

En la misma zona, hace más de una década, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, un caso que aún sigue sin esclarecerse.

El fuerte reclamo de la Iglesia

Jesuitas de México expresó, en un comunicado, su pesar por la muerte del sacerdote y exigió justicia. En paralelo, pidió a las autoridades que se garantice la seguridad de los religiosos en el país y se ponga fin a la impunidad en los casos de violencia contra el clero.

"La compañía de Jesús en México expresa su profunda tristeza y dolor ante el hallazgo sin vida del P. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, Guerrero", comenzó el texto oficial.

Además, agregó: "Nos unimos en oración con su familia, con la comunidad diocesana de Chilpancingo-Chilapa y con todas las personas que sufren la pérdida de un ser querido a causa de la violencia. Pedimos a Dios que reciba al padre Bertoldo en su paz y que conceda consuelo a quienes lloran su partida".

"Al mismo tiempo, hacemos un llamado a que se esclarezcan los hechos y se actúe con justicia, para que la verdad y la paz prevalezcan. Elevamos nuestra voz y nuestra oración para que cese la violencia en nuestro país, y para que cada vida humana sea respetada y valorada como sagrada", completó el comunicado.