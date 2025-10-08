Importante allanamiento y dos detenidos por un auto que una banda utilizaba para robar en el centro

La Policía realizó el allanamiento de dos inquilinatos en calle Namuncurá y Gatica. Tomó intervención la División Antinarcóticos.

Esta mañana la Policía realizó dos allanamientos en inquilinatos en barrio Villa Florencia cerca del balneario del río Limay en el marco de una investigación por el robo de un auto. De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo era utilizado por una banda para cometer otros robos en el centro neuquino.

En diálogo con el móvil de LU5, Alejandro Cares, coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Neuquén informó que las diligencias comenzaron a partir de las 7 de la mañana en dos viviendas a la altura de calle Ceferino Namuncurá casi calle Gatica , a la altura 1040 y 1060.

"Son dos inquilinatos, en uno hay 16 departamentos y en otro 5, fueron todos registrados", aseguró Cares y agregó que el ingreso se realizó con medidas de seguridad correspondiente y cada propietario colaboró con las diligencias, por lo que no hubo incidentes.

allanamiento robo (2) Claudio Espinoza

En uno de los domicilios, el acceso era una precaria escalera lateral. En tanto, otra de las casas, con el frente pintado de azul, las aberturas tenían vidrios espejados.

Resultados positivos en los allanamientos por robo

En cuanto al balance del operativo, Cares destacó que obtuvieron resultados positivos respecto a que lograron recuperar un auto robado. "Se realizó el secuestro del vehículo que estábamos buscando", subrayó y agregó: "se presume que estaba siendo utilizado para cometer robos en el centro de la ciudad".

El mismo estaba estacionado en la vía pública, justo enfrente del inquilinato. Además de tener las mismas características que un auto denunciado, se determinó que la patente estaba falseada y el dominio no le correspondía.

"También se dio con una persona sindicada como responsable", informó el comisario y sumó que en total hay dos personas detenidas que fueron trasladadas a una comisaría como presuntos autores de los hechos investigados.

allanamiento robo Claudio Espinoza

Por su parte, la totalidad de los inquilinos fueron trasladados a la comisaría para ser identificados, y hasta media mañana, la diligencia se encontraba en pleno desarrollo para completar el registro de los departamentos.

"Estamos aguardando resultados, hasta el momento se hizo el hallazgo de estupefacientes, dimos intervención al departamento antinarcóticos y también se encontró elementos mal habidos, exigiendo a las personas que habitan que justifiquen procedencia de los mismos", aseguró.

En tanto, anteriormente, la Policía había informado de la realización de una intervención por un robo en proceso en la misma arteria.

Atraparon a una ladrona en pleno robo

En horas de la madrugada del 19 de septiembre, efectivos de la Comisaría 41 acudieron a un domicilio ubicado en calles Ceferino Namuncurá y Gatica, donde una mujer fue sorprendida en pleno robo.

El hecho fue advertido por un vecino de Villa Florencia quien llamó a la Policía luego de observar a la sospechosa trasladando distintos objetos desde una vivienda lindera a la suya.

Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de electrodomésticos, celulares, una computadora y otros artículos de uso personal.

Minutos más tarde, el dueño de la propiedad se presentó en la escena y confirmó la pertenencia de los bienes. La implicada, de 36 años, fue demorada y trasladada a la unidad, quedando a disposición de la Justicia. La intervención inmediata permitió recuperar la totalidad de lo sustraído y frenar el hecho delictivo.