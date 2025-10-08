Violento prófugo cayó a ver a una familiar y quedó detenido para cumplir condena

La familiar del violento tenía un botón antipánico, que activó ante la llegada del prófugo para convocar a la Policía de la localidad.

Un violento condenado de Chos Malal se ausentó a una audiencia clave del proceso en su contra y fue declarado prófugo. Su huida de la Justicia duró poco, porque horas más tarde, se presentó en la casa de una familiar, que lo entregó a las autoridades. Ahora, quedó detenido para purgar una condena efectiva de varios años.

Según informó la Policía, todo comenzó el día martes, cuando el Comando de esa localidad recibió el alerta proveniente de la activación de un botón antipánico de una mujer domiciliada en calle Santa Fe, entre Islas Malvinas y Caicallén.

Ante el aviso, se dio intervención a efectivos de la Dirección de Seguridad Interior Chos Malal, quienes se dirigieron al lugar y, una vez allí, entrevistaron a una mujer -"familiar", indicaron desde la fuerza-, quien indicó que el hombre por el cual le habían otorgado el dispositivo de protección se encontraba en la casa.

fiscalía de Chos Malal. Desde la fiscalía de Chos Malal se solicitó que el narco permanezca preso por cuatro meses. claudio espinoza

Al ser identificado por los efectivos, el individuo manifestó que había viajado a Chos Malal por indicación de su abogado para presentarse ante la Justicia. Sin embargo, extrañamente, los efectivos constataron que no había asistido a la audiencia programada para la que se lo había citado esa misma jornada, motivo por el cual el hombre había sido declarado en rebeldía y pesaba sobre él un pedido de captura.

Por este motivo, el hombre fue trasladado a la Comisaría 24, donde quedó detenido por orden de la fiscalía. Fue examinado por personal médico previo a su detención, momento en que se certificó que no presentaba lesiones, aunque sí aliento etílico.

Por disposición de la jueza de turno, el detenido permanecerá alojado en la unidad policial, ya que deberá comenzar a cumplir una condena efectiva de seis años de prisión que ya quedó firme.

Violento con condena condicional golpeó a su pareja e irá preso

Un violento de San Martín de los Andes que ya cumplía una condena condicional por hechos de violencia de género, golpeó y amenazó a su pareja y ahora lo espera una pena tras las rejas. Fue condenado tras un juicio realizado días atrás.

La responsabilidad del violento se declaró tras el juicio que se desarrolló la semana pasada, durante los días 2 y 3 de octubre, contra "D.A.C", acusado de agredir a quien era su pareja en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el 13 de octubre de 2024, luego de una discusión entre el hombre y su pareja, el acusado tomó del antebrazo a la víctima y le provocó un hematoma. Al día siguiente, durante otro episodio de violencia, la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole una escoriación. Antes de retirarse del domicilio, también la amenazó de muerte.

violencia de genero generica -VALIDA 1200-

La fiscalía le atribuyó tres hechos: dos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y uno de amenazas simples, todos en concurso real. Además, se había planteado la existencia del delito de desobediencia de una orden judicial, aunque el juez no lo consideró acreditado.

Durante la lectura del veredicto, el juez Ignacio Pombo sostuvo que el proceso “presentó una gran dificultad para la fiscalía” debido a la situación de vulnerabilidad de la víctima. “No pudo hacer un relato específico, pero sí brindar detalles concretos sobre los hechos y el contexto de violencia en el que ocurrieron”, explicó Pombo.

El juez valoró la prueba producida en el debate y concluyó que los hechos fueron acreditados conforme a la acusación fiscal. También señaló que se trató de una relación “atravesada por situaciones de violencia a lo largo del tiempo”.

La pena, que será de cumplimiento efectivo, será definida en una audiencia de cesura a realizarse próximamente.