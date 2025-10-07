Violento con condena condicional golpeó a su pareja y ahora irá preso

El violento es un hombre de San Martín de los Andes que recibió una nueva condena tras el juicio realizado la semana pasada.

Un violento de San Martín de los Andes que ya cumplía una condena condicional por hechos de violencia de género , golpeó y amenazó a su pareja y ahora lo espera una pena tras las rejas. Fue condenado tras un juicio realizado días atrás.

La responsabilidad del violento se declaró tras el juicio que se desarrolló la semana pasada, durante los días 2 y 3 de octubre, contra "D.A.C", acusado de agredir a quien era su pareja en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Marina Díaz, junto a la asistente letrada Lucía Lucero.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el 13 de octubre de 2024, luego de una discusión entre el hombre y su pareja, el acusado tomó del antebrazo a la víctima y le provocó un hematoma. Al día siguiente, durante otro episodio de violencia, la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole una escoriación. Antes de retirarse del domicilio, también la amenazó de muerte.

La fiscalía le atribuyó tres hechos: dos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y uno de amenazas simples, todos en concurso real. Además, se había planteado la existencia del delito de desobediencia de una orden judicial, aunque el juez no lo consideró acreditado.

Durante la lectura del veredicto, el juez Ignacio Pombo sostuvo que el proceso “presentó una gran dificultad para la fiscalía” debido a la situación de vulnerabilidad de la víctima. “No pudo hacer un relato específico, pero sí brindar detalles concretos sobre los hechos y el contexto de violencia en el que ocurrieron”, explicó Pombo.

El juez valoró la prueba producida en el debate y concluyó que los hechos fueron acreditados conforme a la acusación fiscal. También señaló que se trató de una relación “atravesada por situaciones de violencia a lo largo del tiempo”.

Antes de emitir su resolución, Pombo rechazó un planteo de la defensa, que había propuesto una reparación como salida alternativa. Consideró que “no era el momento procesal oportuno” y que “ya se había intentado una solución alternativa mediante una condena condicional previa, la cual no dio respuesta a la conflictividad que atravesaba la víctima”.

De esta manera, el juez declaró responsable penalmente a "D.A.C." por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y un hecho de amenazas simples, todos en concurso real.

La pena, que será de cumplimiento efectivo, será definida en una audiencia de cesura a realizarse próximamente.

El nombre del imputado se mantiene con iniciales para resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.

Golpeó y encerró a su pareja, pero seguirá libre

Un hombre de Villa La Angostura fue acusado la semana pasada por un grave hecho de violencia de género contra quien era su pareja, pero a pesar de ello seguirá libre y sin comparendos. Para proteger a la víctima, la Justicia le dictó una perimetral y una prohibición de contacto.

El fiscal del caso Adrián De Lillo y el funcionario Gustavo Vázquez formularon cargos al violento el día miércoles, durante una audiencia en la que también pidieron que se impongan medidas de protección para la mujer.

De acuerdo a la teoría del caso que planteó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el pasado 30 de agosto, alrededor de las 2 de la madrugada, en el interior de una vivienda ubicada en Villa La Angostura, donde víctima y victimario convivían.

El acusado, identificado por sus iniciales como "N.A.E.L", y su pareja, mantuvieron una discusión. Esto ocurrió en el contexto de un vínculo signado por la violencia de género, según especificó el fiscal del caso. Cuando la víctima se dirigió hacia la habitación y se tiró sobre la cama, el imputado fue y comenzó a agredirla con golpes de puño en los brazos, piernas y el rostro.

Luego de la agresión, la mujer quiso irse de la vivienda, pero la puerta estaba cerrada con llave. Intentó escapar por la ventana del baño, pero el acusado la agarró y la llevó hacia la habitación, donde la privó ilegítimamente de su libertad. Después, comenzó a agredirla nuevamente con golpes de puño.

La víctima pudo salvarse gracias a la intervención de un familiar. El agresor fue demorado y semanas más tarde acusado, pero solo se le impuso una perimetral para proteger a la víctima.