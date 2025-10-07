Violento vuelco de un camión en Ruta 242: un joven gravemente herido

El vuelco se registró a unos 9 kilómetros de Las Lajas. El camión, procedente de Paraguay, iba a Chile con mercadería.

El violento vuelco se produjo en la Ruta 242, cerca de Las Lajas

Un camión procedente de Paraguay protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 242 tras pasar de largo en una curva, a escasos 9 kilómetros de Las Lajas. El accidente de tránsito ocurrió este martes, alrededor de las 11 de la mañana. Más precisamente, en el paraje conocido como Liu Cullin.

Cuando personal policial tomó conocimiento del hecho, acudió al lugar y observó un camión marca Scania, que se encontraba volcado, y a pocos metros de allí, una persona tendida en el suelo. Se trata de un joven de 28 años, conductor del vehículo, quien como consecuencia del vuelco sufrió lesiones graves.

Según informó el subcomisario Gustavo Herrera, segundo jefe de la Comisaría 27 de Las Lajas, aparentemente tiene fracturas expuestas y se encuentra internado en el hospital de Zapala . Se aguardaba el parte médico para conocer su estado de salud.

vuelco camión ruta 242

Mientras tanto, en el lugar se realizaron distintas diligencias de rigor en conjunto con personal de División Tránsito Las Lajas, Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios. Asimismo, se mantuvo comunicación con la agente de Transportes despachante de Aduana, de Pino Hachado, hacia donde se dirigía el camión.

Derrame de aceite muy cerca de un arroyo

En diálogo con LMNeuquén, Herrera mencionó que el camión transportaba aceite vegetal perteneciente a la empresa Serelis S.A., desde Paraguay hasta Chile, el destino de la mercadería. Era parte de una flota de tres camiones, dos de los cuales no sufrieron inconvenientes y pudieron continuar la marcha.

vuelco camion ruta 242

Asimismo, se tomó contacto con el director provincial de Residuos Peligrosos de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia, Juan Dorcazerro, a quien se le informó sobre el hecho ocurrido en Ruta Nacional N.º 242, altura paraje Liu Cullin, por cuanto hubo un derrame de aceite vegental a unos 50 metros del arroyo Liu Cullin.

El mencionado funcionario indicó que realizaría las comunicaciones correspondientes para subsanar los posibles inconvenientes ambientales que pudiera ocasionar dicho producto. También se hizo presente personal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de provincia del Neuquén, por el derrame de aceite vegetal y combustible (gas-oil).

vuelco camión ruta 242

Qué se sabe sobre la dinámica del siniestro

En cuanto a la dinámica del siniestro vial, se informó que posiblemente el joven conductor, hace poco tiempo incorporado a la empresa de transporte, haya desconocido la traza de la ruta. Esto mismo, sumado a que posiblemente haya venido excedido de velocidad, en una curva perdió el control y pasó de largo.

"Iban tres camiones juntos, y este, por lo que entendemos y primeras hipótesis, ha tomado la curva con un poco de exceso de velocidad, lo que hizo que se despistara y cayera por un barranco", concluyó Herrera.

El trayecto que realizaba el camión junto con otros dos transportes más es el mismo que realizan los vehículos de carga pesada que trasladan salmones desde Chile hacia Brasil.