Violento choque entre una camioneta y un patrullero en una esquina de Neuquén

El impacto ocurrió este martes por la tarde, una mujer policía y un hombre mayor fueron trasladados al hospital con heridas.

Una camioneta y un móvil policial chocaron violentamente en una esquina de la ciudad de Neuquén . Ocurrió este martes, cerca de las 16 horas.

De acuerdo a la primera información, una camioneta Toyota, que circulaba por la calle Soldado Desconocido, impactó contra el patrullero, que se movilizaba por la calle Ceferino Namuncurá, en sentido oeste-este.

Debido a la fuerza del impacto, el móvil policial terminó chocando contra un Volkswagen Vento, y su a vez este terminó pegando contra otros dos vehículos estacionados.

violento choque calle soldado desconocido María Isabel Sánchez

Dos ambulancias del SIEN trasladaron con heridas de distinta consideración a una mujer policía, y al conductor de la camioneta, un adulto mayor.

“Esta calle es un peligro”

En el lugar, una vecina que presenció el accidente expresó su preocupación por la peligrosidad del tránsito en la zona. “Esta calle (Ceferino Namuncurá) es un peligro, hay chiquitos que juegan en la vereda y nadie toma conciencia. La gente pasa muy fuerte, no respetan ni derecha ni izquierda, no respetan el paso”, advirtió en diálogo con LMNeuquén.

La mujer relató que, al momento del choque, un menor que se encontraba en la vereda resultó lastimado: “El de la policía venía rápido, y en ese momento había un chico en la vereda que quedó entre la camioneta y el auto (Volkswagen Vento) que estaba estacionado. Le dieron en la rodilla y no lo atendieron los médicos, se fue con los papás al hospital”.

violento choque calle soldado desconocido María Isabel Sánchez

Respecto a la llegada de la asistencia médica, la vecina agregó que “tardó en llegar la ambulancia” y reiteró que los accidentes son constantes en esa esquina. “Acá siempre hay choques, no respetan nada. Hay chicos jugando y pasan fuerte. Es un problema serio”, señaló.

Su marido también se sumó al reclamo: “Yo la otra vez retiré un vehículo de pintura un sábado, y el domingo a la noche me lo chocaron y me lo subieron a la vereda. Es una calle muy angosta para ser doble mano”.

Reclamo de los vecinos

Los vecinos aseguran que ya pidieron medidas de seguridad, pero no hubo respuesta suficiente. “Tendrían que poner un badén. Nosotros reclamamos y pusieron en otros sectores, pero acá no. No hay ni eso ni respeto. Acá siempre hay accidentes”, insistió la vecina.

Accidente en Calle Ceferino Namuncura y soldado desconocido (3) Maria Isabel sanchez

Por último, expresó su temor por la seguridad de los niños del barrio: “Yo tengo mis nenes y no pueden estar jugando afuera porque la vereda es muy peligrosa. Una vez chocaron mi auto estacionado y me lo subieron a la vereda. Es urgente que hagan algo antes de que pase una desgracia. No se puede vivir así, no tenemos tranquilidad, los accidentes pasan a cualquier hora”.

La calle Ceferino Namuncurá estuvo cortada durante una hora, mientras efectivos de la Policía realizaban los peritajes pertinentes en el lugar. Pasadas las 17, se reanudó la circulación.