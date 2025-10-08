Choque en Ruta 7: una mujer hospitalizada tras ser impactada por una camioneta petrolera

El siniestro ocurrió este miércoles a las 8.30 de la mañana a la altura de Vista Alegre Sur. El auto terminó encajado en una alameda.

Esta mañana ocurrió un grave accidente en Ruta 7 cuando un auto Chevrolet Cruze fue chocado por una camioneta Toyota Hilux de la empresa de origen rosarino, Secco. Debido al choque , una mujer debió ser hospitalizada en el Natalio Burd tras ser atendida por una ambulancia del SIEN en el lugar.

Todo sucedió a las 8:30 entre la rotonda de Vista Alegre Sur y la calle rural 11 . Los protagonistas fueron la mujer, de 43 años, con domicilio en Centenario como conductora del Chevrolet, y un hombre de 59 años, con domicilio en Cinco Saltos , que manejaba la pick up petrolera.

En el lugar intervinieron policías de la Comisaría 49 de esa localidad y de Tránsito Villa Obrera , el test de alcoholemia que le practicaron al trabajador de la empresa dio resultado negativo.

incendio ruta 51 (4)

Cómo fue el choque en Ruta 7

De acuerdo a la información de Tránsito Villa Obrera, el siniestro tuvo como dinámica un choque por alcance, cuando la camioneta petrolera chocó por atrás al Chevrolet.

Según lograron determinar, el Chevrolet Cruze negro se incorporaba al carril Este de la Ruta Provincial N° 7 en dirección norte. En ese momento, la camioneta Toyota Hilux, que circulaba por la misma ruta y en igual sentido, impactó por alcance la parte trasera del auto. De todas maneras, las causas del choque aún se desconocen y son materia de investigación.

Tras ser impactada por detrás, la conductora del auto terminó despistando y chocando contra una alameda y una acequia. Por este motivo fue trasladada al hospital.

incendio ruta 51 (3)

En consecuencia, la camioneta quedó sobre la calzada con daños en el frente, por lo que el tránsito por un carril de la mano Vista Alegre Sur- Dique Ballester se vio afectado.

Por su parte, los efectivos constataron que ambos protagonistas tenían la documentación en regla. En tanto, informaron que a media mañana la mujer fue dada de alta sin lesiones de gravedad.

Violento choque entre una Toyota y un patrullero en una esquina de Neuquén

Este martes cerca de las 16 una Toyota y un móvil policial chocaron violentamente en una esquina de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo a la primera información, una camioneta que circulaba por la calle Soldado Desconocido, impactó contra el patrullero, que se movilizaba por la calle Ceferino Namuncurá, en sentido oeste-este.

Debido a la fuerza del impacto, el móvil policial terminó chocando contra un Volkswagen Vento, y su a vez este terminó pegando contra otros dos vehículos estacionados.

violento choque calle soldado desconocido María Isabel Sánchez

Dos ambulancias del SIEN trasladaron con heridas de distinta consideración a una mujer policía, y al conductor de la camioneta, un adulto mayor. Sin embargo, en el lugar, una vecina que presenció el accidente expresó su preocupación por la falta de atención a una víctima colateral.

La mujer relató que, al momento del choque, un menor que se encontraba en la vereda resultó lastimado: “El de la policía venía rápido, y en ese momento había un chico en la vereda que quedó entre la camioneta y el auto (Volkswagen Vento) que estaba estacionado. Le dieron en la rodilla y no lo atendieron los médicos, se fue con los papás al hospital”.