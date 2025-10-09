Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: la inesperada respuesta de su ex

La familia que rodea a Thiago Medina recibió una bocanada de aire luego de meses complicados donde la salud del ex Gran Hermano corrió riesgo de vida y tuvo que recuperarse en la terapia intensiva desde el accidente que tuvo en moto el pasado 12 de septiembre. En las últimas horas tuvo grandes mejoras y ya planifica cómo serán sus próximos años.

La madre de sus hijas Daniela Celis acompañó todo el proceso del mediático durante la internación y lo seguirá haciendo en su domiclio, según reveló en diálogo con la prensa. Esta convivencia durante la recuperación podría ser el puntapié inicial para reflotar una relación que se terminó con un escándalo de por medio.

En diálogo con Se picó, que conduce Gastón Trezeguet en Mix TV, la ex participante Romina Uhrig reveló la propuesta que le hizo Thiago a Dani: “ Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí . Renació el amor y él quiere casarse con ella”, contó.

Medina casamiento

“¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le propuso casamiento. Fue así: Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él”, reveló con detalles y contó cómo reaccionó Celis: “Ella lo ama a él, se aman los dos”

Por otra parte, se refirió a las mejoras en la salud que mostró: “Thiago ya camina, hoy se largó a caminar solito y entiende todo. Se acuerda de todo menos del accidente”

Por último se refirió a si el vínculo volvió a unirse en la pareja: "Y, sí. El se va a ir a la casa de ella cuando le den el alta”.

El sueño que quiere cumplir Thiago Medina tras salir de terapia intensiva

Thiago Medina atraviesa los mejores días desde su internación por el complicado estado de salud que le tocó atravesar luego de un accidente que sufrió en su moto. Con noticias alentadoras que llegaron en las últimas horas, y afuera de la Unidad de Terapia Intensiva, el ex Gran Hermano transita su recuperación.

En diálogo con el programa Corta por Lozano (Telefe), su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis, habló sobre el mensaje que les dio Thiago: "Dijo: 'La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto'. Son 7 años. Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo".

Thiago Medina-Daniela-Portada

Luego contó si el ex GH recuerda momentos de la terapia intensiva: "Tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido, dijo que no paró de soñar, algunas cosas lindas y otras no tan lindas, pero por ahora no las cuenta".