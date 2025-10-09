Famosa empresa de gaseosas busca personal: cuáles son las vacantes y cómo postularse

La multinacional abre sus puertas a nuevas oportunidades de trabajo en diferentes provincias del país.

Una reconocida empresa de bebidas continúa expandiendo su equipo de trabajo y anunció una convocatoria laboral con más de 30 vacantes abiertas en todo el país.

Las ofertas abarcan diversas áreas y provincias de distintas zonas del país, donde la compañía busca incorporar personal con distintos niveles de experiencia.

Se trata de la reconocida empresa multinacional Coca-Cola, que según indica en su sitio web oficial las provincias con más ofertas abiertas hay son Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y San Luis. En las últimas horas se publicó una vacante como Supervisor de Producción en Godoy Cruz, Mendoza.

Trabajo. Coca Cola

El trabajo que ofrece Coca-Cola

Entre los puestos que ofrece la empresa de bebidas más grande del mundo, se destacan Analista de Legales, Pasante Producción, Analista de Cuentas, Repositor/a, Promotor/a de Ventas, y muchas más.

En los últimos días se registraron vacantes en distintas regiones del país, incluyendo:

Córdoba: Puestos como Operario de Producción, Supervisor/a de Producción, Analista de Legales (Híbrido), y Promotor/a de Ventas.

Mendoza: Puestos operativos y de jefatura de distribución.

Buenos Aires (Interior): Búsquedas para Operador/a de Depósito en Carmen de Patagones/Viedma y Repositor/a en Junín.

Neuquén y San Juan: Posiciones de Operario de Depósito y Administrativo/a de Expedición.

Según indicó iProfesional, como los de Operario de Depósito o Repositor, no se requiere ningún título universitario, facilitando el ingreso a la multinacional a personas que buscan un primer empleo o una oportunidad de crecimiento en el sector logístico y de producción.

Cómo postularse

Los interesados en postularse pueden ingresar al portal oficial de empleos de Coca-Cola en Argentina, adjuntar su CV en formato PDF, importar datos desde Bumeran o Zonajobs, o completar el formulario manualmente.

coca cola fabrica

Una vez finalizados estos pasos, los interesados, deben hacer clic en “postularse” y cargar su curriculum para iniciar su aplicación al puesto deseado.

El paso a paso:

Acceder al Portal: El primer paso es ingresar al sitio web de empleos de la firma, mediante el siguiente link: https://cocacolaandina.hiringroom.com/jobs

Explorar Vacantes: En el sitio se encuentra la lista completa de las vacantes disponibles, pudiendo filtrarlas por ubicación, tipo de puesto o modalidad de trabajo (presencial o híbrido).

Postulación: Al seleccionar la vacante de interés, el usuario podrá acceder a la descripción completa del puesto, sus requisitos y beneficios. Para postularse, se puede adjuntar un CV y completar manualmente la información personal y académica.

La desocupación en Argentina: crece la informalidad y la pérdida de empleo formal

Aunque el nivel general de desempleo se mantiene estable, los especialistas advierten sobre una tendencia preocupante: el crecimiento del trabajo informal y la caída del empleo formal. Según el relevamiento oficial, la informalidad alcanzó al 43,2% de los ocupados, mientras que el trabajo registrado mostró un retroceso.

La tasa de actividad, que mide a la población que trabaja o busca empleo, fue del 48,1%, y la tasa de empleo se ubicó en 44,5%. En términos absolutos, se estima que hay cerca de 1,7 millones de personas desocupadas en todo el país.

Los aglomerados urbanos con mayor nivel de desempleo continúan siendo los del noroeste y noreste argentino, mientras que la región pampeana mantiene los índices más bajos.