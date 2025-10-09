Cómo funcionarán los servicios públicos municipales durante el feriado

La recolección de residuos domiciliarios será normal. No habrá actividad en las reparticiones de atención al público.

Cómo impactará la recolección de residuos por el feriado en Neuquén

Este viernes es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , que se celebra el domingo y el gobierno nacional trasladó al 10 de octubre. Por ese motivo, la Municipalidad de Neuquén informó que no atenderá al público , pero mantendrá todos los servicios de urgencia.

Los siguientes son los servicios que permanecerán activos:

*Los centros de transferencia funcionarán de forma habitual.

*Los cementerios Central y El Progreso estarán abiertos de 9 a 19.

*El transporte público tendrá la frecuencia de un domingo o feriado.

La Línea 147, servicio de atención ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, funcionará este viernes de 8 a 15 para hacer consultas sobre servicios públicos y problemas de la ciudad.

La línea 103 de Protección Civil está abierta ante emergencias las 24 horas.

Transporte público.JPG Sebastian Fariña Petersen

Turismo: de 8 a 20 están abiertas las oficinas del Centro y de la ETON; de 8 a 19 la oficina turística del primer puente; y de 8 a 19 la oficina del balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande).

Subsecretaría de las Mujeres: la guardia permanecerá activa de 9 a 15; el número telefónico del Área Legal es 299 5940203 y el del Área Psicosocial 2995940202.

El estacionamiento medido (SAEM) no funcionará.

Por qué es feriado

El calendario oficial establecido por el Gobierno tiene en octubre el nuevo feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue reconvertido en Día de la Raza por el Gobierno de Javier Milei, que además determinó que el descenso sea extendido.

El próximo feriado era el 12 de octubre, que este año cae domingo y había declarado como intransferible. Sin embargo, y ante la falta de fines de semana largo, fue modificado a feriado transferible y pasado al viernes 10 de octubre, cuando será el feriado.

SFP Calles vacias feriado (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

De esta manera, este viernes 10 de octubre es feriado nacional, conformando un fin de semana largo de tres días junto al sábado 11 y domingo 12.

A diferencia de otros “días no laborables con fines turísticos”, en donde el asueto es decidido por el empleador, en el caso del viernes es efectivamente feriado nacional.

Qué diferencia hay entre feriado y “día no laborable"

“Día no laborable” es optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan en días no laborables. Tampoco hay clases.

En tanto, un feriado, como el caso del viernes 10 de octubre, es una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional.

La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical. Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.