El doloroso relato de Camila Homs tras perder un embarazo

Camila Homs , la actual pareja de José Sosa , transita una linda etapa de su vida atravesando un embarazo a la espera de su tercer hijo fruto de su relación con su actual pareja. En medio del proceso, la reconocida modelo participó de un streaming donde reveló la pérdida de un hijo cuando vivía en Italia .

En diálogo con los panelistas del programa, Homs fue consultada si este fue el embarazo en el que más relajada se sintió y sorprendió con su respuesta: "Yo creo que sí, aunque nunca me terminé de relajar en ningún embarazo , sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo ".

"Y está ese miedo constante. Era un embarazo de dos meses y medio. Es la primera etapa y es normal, a muchísimas mujeres les pasa esto y como es una noticia fea no se comparte", confesó y agregó: "Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar”.

Cami Homs

“No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida", recomendó al público.

Luego, la modelo ex pareja de Rodrigo De Paul, con quien tuvo dos hijos, confesó sobre la pérdida: "Era mi primer embarazo, estaba en Italia y estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron 'mirá que el bebé ya no tiene latidos'. Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda, pero después salís adelante y como el milagro de que quedaste esa vez embarazada, lo vas a poder volver a hacer".