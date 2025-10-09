Thiago Medina desmintió la propuesta de matrimonio a Daniela Celis

Luego de que se informara la existencia de una propuesta de matrimonio, Thiago Medina desmintió haberle propuesto una boda a su ex pareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis . El ex participante de Gran Hermano fue consultado al respecto por la prensa apenas salió de la internación este jueves al mediodía y no dudó en decir la verdad.

"No. Eso nunca lo dije yo. Si se da más adelante, se va a dar por las redes, se va a ver, pero bueno, estamos acá", respondió el joven de 22 años a los medios de comunicación presentes en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Respecto a cómo continuarán sus días de ahora en más, Thiago Medina detalló que aún se tiene que reponer y "terminar de componer todo". "Tengo que hacer reposo, tengo que hacer un poco de reposo por el tema del choque y todo eso, pero si estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés, que es lo que más quiero", dijo y reveló que quiere estudiar arquitectura en el futuro.

"Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro, pero bueno, acá estamos", agradeció Thiago, quien negó haber tenido miedo por su situación y explicó que su única prioridad era recuperarse rápido para volver a su casa con Aimé y Laia.

Tras permanecer 28 días internado en terapia intensiva, Thiago Medina recibió este jueves 9 de octubre el alta médica. Este jueves a las 12.50 el ex Gran Hermano recibió el alta para continuar con su recuperación en su domicilio. El joven se mostró feliz por estar fuera de la clínica donde estuvo 28 días internado en terapia intensiva.

“Estuvieron atentos a mi, me dolía algo y estuvieron ahí”, dijo el ex GH sobre la atención recibida en el hospital. Además, agradeció el apoyo de la gente que realizo cadenas de oración para su recuperación. “Muchas gracias por haberme apoyado.. por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”, dijo Medina que salió del hospital en sillas de rueda y acompañado de su hermana Camila.

“Estuve pensando en estudiar arquitectura.. apenas me recupere ya estamos para eso”, contó sobre su futuro y aseguró que no volverá a subirse a una moto. Respecto a los días internado, Thiago aseguró que “no tuve miedo” y reveló que su único deseo hoy es estar en su casa con sus dos hijas fruto de su amor con Daniela Celis que en el momento del alta sufrió una baja de presión.

“Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo le queremos contar que…” siguió el mensaje que subió Daniela Celis a sus historias. “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”, compartió con emoción. “El alta se concretará a las 12.30 total puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno”, agregó la ex Gran Hermano.