La felicidad de Yanina Latorre tras el logro universitario de su hija Lola

Yanina Latorre sumó una nueva alegría a una semana que será inolvidable para ella. Primero por haber obtenido un premio Martín Fierro con LAM, y ahora porque se le sumó un orgullo de mamá. Según contó en sus redes, su hija Lola se acaba de recibir de abogada.

"Te felicito, acabás de rendir la última materia. ¿Cuánto? ¿Un ocho?", le dijo mientras la abrazaba y siguió: "Hace una hora que estoy pariendo acá, muda. Lola es abogada. Mirenla", le contó a los miles de seguidores que tiene en sus redes. En un segundo video se vio a Lola protagonizando el típico ritual del egreso con todos su amigos arrojándole espuma. "Vamos Lola, abogada, te amo", le gritaba feliz su mamá.

En otro video escribió "La felicidad es total. La sensación es hermosa. Te amo". Además del baño de espuma, la nueva abogada festejó encendiendo bengalas rosas, mientras su mamá la arengaba con un "Vamosss". Lola se recibió en la en la Universidad Torcuato Di Tella.

En mayo había trascendido un audio donde Yanina le recriminaba el fracaso en un examen. “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”.

Días después ambas salieron a aclarar que se había tratado de una broma que se generó en medio de una entrevista que le dio a Max Orlandi. “Este audio claramente es un chiste. Una joda”, contó en Rumis, y explicó: “Hace dos semanas fui a un programa en streaming donde me hacían sacar papelitos con frases. Tenía que armar un audio para que mi mamá se lo creyera. Todo en modo joda”. Sobre el audio de Yanina, sumó: “Era la revancha. Se pensó bien, pero se ejecutó mal porque le viralizaron el audio a mi vieja sin ningún tipo de contexto”.

Evangelina Anderson desafió a Yanina Latorre quien aseguró que fue amante de Leandro Paredes: "Mostrá el video"

Una vez que finalizó la ceremonia de entrega de premios de los Martín Fierro 2025, algunos de los invitados charlaron con la prensa y fue en ese contexto en el que se dio un inesperado encuentro entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson. Las mujeres sacaron los trapitos al sol, se hicieron reproches y, para sorpresa de muchos, terminaron abrazadas.

image

El equipo de LAM se impuso como mejor programa periodístico y todo fue gritos de emoción y felicidad en la mesa. Pero, durante la velada también hubo lugar para contar intimidades. En sus historias de Instagram, Yanina Latorre reveló, entre otras cosas, que estaba sentada en una mesa continua a la de Evangelina Anderson - quien estaba con el equipo de Los 8 escalones - pero que la modelo no la saludaba. Luego la situación cambió. “Vino Evangelina Anderson y me saludó. Me c***. Entendió todo”, reveló la conductora.

Recordemos que a principios de septiembre, Latorre deslizó que tras separarse de Martín Demichelis, Anderson habría iniciado un romance con un hombre que está en pareja. Aunque no dio nombres, se vinculó a la modelo con Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos. En diálogo con Paula Varela para Intrusos, Galante desestimó los rumores y hasta dijo que fue su marido el que le mostró la noticia. “Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina (...) Me dijo que no la conoce”, expresó según el mensaje que compartió la panelista.

“Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo”, insistió Evangelina Anderson y si bien Yanina Latorre le prometió que iba a compartirlo este martes en su programa Sálvese quien pueda, mostró su reparo por la posibilidad de arruinar a una pareja, puesto que, según ella misma dijo, el hombre en cuestión está en una relación. “Si no lo muestra es mentira, recuerden”, lanzó la modelo.

image

A Latorre le gustó su actitud y la destacó: “Esta es de armas a tomar. Me cae bien, te voy a invitar a comer. Ella es bastante inteligente, se peleaba con Wanda Nara”. “Me quema, me hace quedar mal, y después no tira nombres, pero el mío sí. Si es verdad, decilo ahora”, arremetió la modelo. Ambas terminaron abrazadas, elogiándose mutuamente y negando cualquier tipo de tensión.