Evangelina Anderson reconoció estar enamorada de un hombre al que conoce hace tiempo

La modelo charló con Yanina Latorre en los Martín Fierro y abrió su corazón sobre el vínculo sentimental que mantiene a meses de su separación con Martín Demichelis.

Evangelina Anderson está lista para deslumbrar en las cocinas de MasterChef Celebrity y antes lo hizo en la entrega de los premios Martín Fierro 2025. La modelo estuvo en el ojo de la tormenta tras ser vinculada tras su separación con el futbolista Leandro Paredes.

El cruce más esperado se dio en la alfombra roja y con Yanina Latorre quien se encargó de confirmar que la modelo había tenido un encuentro secreto con el futbolista de la selección argentina.

Lejos de esquivarla, Anderson enfrentó a la conductora de Sálvese quien pueda (América) y la desafió a mostrar el video. Pese a ello, Latorre prefirió mantener el hermetismo sobre esa información.

Evangelina Anderson

Sin embargo, lejos de quedarse callada, Evangelina que debutará en la pantalla de Telefe en los próximos meses prefirió hablar de su nueva pareja. No solo confirmó que está enamorada, sino que reveló que se trata de “una persona que conozco hace mucho”.

Al mismo tiempo, aclaró que esa relación que mantiene hoy no la mantuvo con el hombre en cuestión mientras estuvo con Martín Demichelis. “En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona”, aseguró.

El misterio se apoderó por completo de este nuevo capítulo en la vida sentimental de Evangelina. Es que la información dejó entrever que se trata de un hombre con quien la modelo tuvo una relación tiempo atrás y a quien recurrió en medio de su divorcio con Demichelis.

El encuentro de Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti

Evangelina Anderson aprovechó de lleno sus días en Italia, acompañada por su hermana Celeste Pasternó, Majo Martino y la hermana de la periodista. El grupo de amigas llegó a Milán para vivir la Semana de la Moda, ícono de estilismo y glamour. Entre salidas y desfiles, las argentinas se encontraron con Milca Gili, amiga de Anderson, quien las invitó a un exclusivo encuentro nada menos con Eros Ramazzotti.

Lo que parecía una velada de anécdotas y distensión, sin embargo, terminó siendo el disparador de una de las polémicas más comentadas del mundo del espectáculo.

Embed - ¿QUÉ PASÓ ENTRE EROS RAMAZZOTTI Y EVANGELINA ANDERSON?

Según relató la propia Milca en su charla con Desayuno Americano, el cantante italiano invitó a Evangelina y a las demás a su casa con total amabilidad. “Él nos recibió en la casa, tomamos helado, la pasamos súper bien”, resumió la influencer. Pero dejó claro que, para preservar la intimidad del anfitrión, ella misma pidió a las invitadas que dejaran los celulares y no sacaran ninguna foto: “Yo soy amiga de Eros, lo había visto en una nota para una canal de televisión en 2018 y quedamos amigos desde ahí. Luego le hice una entrevista para una revista de actualidad, después estuvo en el Movistar Arena… Es muy compañero, nos abrió las puertas de su casa y no lo hizo porque sabía quién era quién, sino porque somos argentinas”.

En aquella salida, la conversación fluyó entre risas y música. Milca se encargó de despejar cualquier rumor de romance entre Evangelina y Ramazzotti. “Para nada, no hubo onda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos. De hecho, cuando nos fuimos para la bodega, le dije a Eros que las chicas se querían tomar una foto con él y si podíamos hacerlo, por lo que me contestó que por supuesto. También le comenté que esa foto iba a salir en todos lados porque dos chicas trabajan en la televisión y le pregunté si estaba de acuerdo. Lo hicimos afuera, en la puerta de su casa, para que no se viera nada”, recordó acerca de cómo fue la actitud del grupo en el hogar del cantante.