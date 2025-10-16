Buffet de Vinos: la propuesta de la Hilton Wine Experience para descubrir nuevas bodegas

El evento congregó a 800 amantes del vino el pasado fin de semana e incluyó una novedosa metodología para animarse a probar vinos distintos.

Con una nutrida convocatoria de más de 400 personas por noche, la segunda edición del Hilton Wine Experience Patagonia 2025 se celebró el pasado fin de semana en Neuquén con una propuesta novedosa: un buffet de vinos para poner a la producción de las bodegas patagónicas en el centro de la escena.

Christian Primo, gerente general del Hilton Garden Inn Neuquén , entregó el balance del encuentro, que demostró una vez más el creciente interés del público de la región por degustar las cepas locales y conocer más sobre la producción vitivinícola de la zona.

"El balance es súper positivo", dijo Primo en una entrevista con LU5. Aseguró que el propósito del evento es "que la gente se divierta, la pase bien y sobre todo que pruebe cosas nuevas".

SFP Hilton Wine Experience vinos (30) Sebastián Fariña Petersen

El concepto de probar sin temor encuentra sustento en la filosofía del hotel: una filosofía de promoción regional. Primo explicó que el Hilton es un gran promotor del producto patagónico y esa decisión tiene un impacto directo en la carta del restaurante: "En nuestra carta no hay vinos de Mendoza, ni de Salta, ni de ningún otro lugar que no sea Río Negro y Neuquén".

La Hilton Wine Experience Patagonia cumplió el mismo mandato, por lo que resaltó vinos exclusivamente patagónicos con la presencia de 15 bodegas de la zona. El encuentro de la segunda edición incluyó a "las mejores expresiones de acá de la Patagonia". Además de los establecimientos más consolidados, la feria contó con la presencia de bodegas familiares y de tamaño menor, lo que motivó a los asistentes a "ver lo que no conoce, a probar, viste, cosas diferentes".

Un invite al descubrimiento de nuevos vinos

En el marco de esta celebración vinícola se desarrolló una propuesta de servicio que acaparó la atención: el “Buffet de vinos”. Primo manifestó que esta iniciativa tuvo un resultado muy exitoso, y que permitió "darle una vuelta a la tradición gastronómica"

El gerente del hotel detalló que los lugares gastronómicos "siempre ponen buffet pero de comida". La intención del Hilton fue generar una experiencia diferente: "Nosotros en el marco de la feria queríamos que que la gente pruebe cosas diferentes y pusimos un buffet con 10 vinos diferentes". El buffet, que albergaba hasta 12 etiquetas para el gusto del comensal, incluía vinos de las mismas bodegas participantes en la feria principal.

Reel Hilton wine experience

La barra de degustación ofrecía variedad: "No faltaba nada Blancos, Rosados y Tintos de toda la gama de precios incluidos en el menú degustación", aclaró Primo, y agregó que los comensales que vinieron pudieron degustar 10 cepas diferentes.

La modalidad del servicio resultó ser el aspecto más celebrado. Permitió a los asistentes servirse cómodamente por su cuenta o recibir orientación. Según explicó Primo, el público podía dejarse llevar por la sugerencia de un sommelier o uno de los mozos, que ofrecían un asesoramiento personalizado en base a la comida que había elegido cada comensal. "Era una interacción muy divertida", destacó.

El buffet eliminó la reticencia del público a probar etiquetas que estaban fuera del radar, porque la presencia de otras marcas permitía hacer la prueba sin excusas. Primo destacó la dificultad del consumidor para experimentar: "siempre le cuesta al consumidor, salir de su zona de confort". La experiencia buscó incentivar la prueba de productos diferentes y así permitir que las bodegas más chicas se ganen un lugar en el paladar neuquino.

Planes a futuro

El gerente del hotel destacó que el evento convocó a un público de entre 30 y 50 años de Neuquén y las localidades aledañas. Se pudo ver la presencia de parejas y grupos de amigos que llegaron desde General Roca, Centenario y Zapala.

SFP Hilton Wine Experience vinos (24) Sebastián Fariña Petersen

Para Primo, el evento funciona como una salida de fin de semana, "tal vez la previa a salir, a bailar o a hacer otra actividad", ya que permite degustar las cepas a un valor accesible para los estándares de la Patagonia y en un ambiente amable.

Según indicó, algunas "personas solas también hemos tenido, pero que por ahí son más amantes del vino". Más allá de la experiencia de degustación, que tenía un valor de 45 mil pesos en la preventa, también se ofrecieron dos veladas para divertirse y pasar un buen momento, con la presencia de bandas locales y DJs que acompañaron cada jornada de cata.

Primo señaló que "llega un momento que se arma tipo una mini fiesta dentro de la feria cuando, en la última hora, la gente, bueno, disfruta con una copa de vino en la mano".

SFP Hilton Wine Experience vinos (42) Sebastián Fariña Petersen

El éxito de esta edición garantiza la repetición. Primo recordó el éxito de la feria del gin que contó con la participación de 740 personas en una sola noche. La planificación ya contempla el próximo año: "Seguramente octubre, octubre del año que viene será la octava edición", manifestó Primo sobre la Wine Experience.

Primo concluyó la entrevista con una reflexión sobre la clave del éxito. La organización requiere tiempo: "Todo esto hay que organizarlo este con tiempo y comunicarlo con tiempo". El factor de éxito es la difusión: "Creo que el éxito está en la comunicación de que la gente se entere que existe el evento"