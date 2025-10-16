Neuquén tiene 24 nuevas garitas de colectivos modernas en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Neuquén continúa fortaleciendo el sistema de transporte público de pasajeros. La inversión fue de 129 millones de pesos.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, destacó que esta medida “viene a cubrir una demanda esperada por muchos vecinos”. Explicó que las estructuras serán distribuidas en varios barrios y que ya se está trabajando en el análisis de futuras incorporaciones. La inversión municipal destinada a esta etapa fue de 129 millones de pesos.

Espinosa recordó que la primera garita se colocó ayer en un punto emblemático y muy solicitado: en la intersección de las calles Buenos Aires y Leloir, a pocos metros de la Universidad Nacional del Comahue.

Sobre las características del nuevo mobiliario urbano, detalló que son estructuras modernas y accesibles, compuestas por tres módulos: dos con asientos y uno adaptado para personas que utilizan sillas de ruedas. De las 24 garitas, 20 son de tres módulos y 4 de cuatro módulos, pensadas para zonas con mayor flujo de pasajeros.

“Estas nuevas garitas acompañan la dinámica del sistema de transporte de la ciudad”, señaló el funcionario, y recordó que Neuquén cuenta con unas 1.300 paradas oficiales y 380 garitas.

La ubicación de esta primera tanda fue definida por el área de Planificación de Transporte, en función de la demanda de los usuarios. Están distribuidas en barrios como San Lorenzo, Bouquet Roldán, Parque Industrial, Belgrano y Limay, entre otros.

“Necesitábamos este complemento, y se sumarán más para seguir fortaleciendo el sistema”, agregó Espinosa, quien subrayó que las garitas pueden ser utilizadas de inmediato por los vecinos y vecinas una vez instaladas.