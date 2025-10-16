Redoblan fallo contra un padre de Neuquén que no quiere pagar "ni un peso" de cuota alimentaria

Un padre de Neuquén no aporta la cuota alimentaria . Se convierte en insolvente laboralmente para no hacerlo. Tampoco cumple, pese a la prohibición de ingresar al estadio de su equipo de fútbol de primera línea. Y cuando tiene la posibilidad de subsanar su error, redobla la apuesta y dice que no va a pagar un peso . No solo eso, deniega el permiso para que el niño y la madre puedan salir del país a visitar a otros familiares.

Se trata de una cadena de incumplimientos que traba el goce real de un derecho tan elemental como la alimentación. Otro padre que no quiere asumir su responsabilidad, a costa de perder algunas libertades.

La nueva resolución judicial en su contra le suspende la licencia de conducir : a partir de ahora tampoco podrá circular libremente en un vehículo.

El Juzgado de Familia N° 1 de Neuquén ordenó suspender la licencia de conducir y prohibir su renovación a un hombre que incumplió de forma reiterada y sostenida el pago de la cuota alimentaria provisoria dispuesta para sus hijos. La medida se mantendrá vigente hasta que regularice la deuda. Es decir, cumpla con la obilgación alimentaria.

La causa fue iniciada por la madre de los niños, identificada como E.C.B., con el patrocinio de la defensora pública civil María Verónica Berzano. Según consta en el expediente, el demandado no realizó los depósitos correspondientes en la cuenta judicial destinada al cumplimiento de la obligación alimentaria, pese a que habían pasado seis meses desde que se fijó la cuota.

Ante la falta de voluntad de pago, la mujer solicitó que se le prohíba el ingreso al estadio de fútbol de su equipo nacional, un ámbito que el demandado frecuentaba con regularidad.

El juzgado hizo lugar a la medida considerando el interés superior del niño y la actitud "arbitraria e intencional" del hombre de incumplir con su obligación. Se ordenó entonces librar oficio a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que se efectivizara la restricción.

Sin embargo, los incumplimientos continuaron. Frente a esa situación, la defensora Berzano pidió la aplicación del apercibimiento que ya se había advertido: la suspensión de la licencia de conducir. "Se trata de un proceso de alimentos en etapa de requerimiento de cuota provisoria, que no logra abonarse de ninguna forma", explicó, en diálogo con LMNeuquén.

Berzano señaló que desde la defensoría buscan "alternativas para exigir el cumplimiento mientras se sustancia el proceso". En este caso, detalló que la primera medida solicitada fue la prohibición de acceso al estadio del club deportivo del demandado. "Como no se concretó y seguía sin cumplir pese a estar notificado, pedimos otra sanción conminatoria: la suspensión de la licencia de conducir", indicó.

Las denuncias por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria motivan la mayoría de las causas.

La defensora remarcó que los montos reclamados "no son elevados", pero su falta de pago "implica no cubrir necesidades básicas". Por tal motivo, subrayó: "Nos preocupamos mucho porque de alguna forma se cubra esa deuda; el objetivo siempre es garantizar el derecho alimentario de los niños y niñas".

La resolución judicial, dictada por el Juzgado de Familia N° 1, ordenó finalmente la suspensión de la licencia de conducir del demandado y la prohibición de su renovación hasta que cumpla con la obligación alimentaria. Las costas del proceso fueron impuestas al hombre, y la regulación de honorarios se resolverá una vez dictada la sentencia definitiva.

Padres "insolventes": precarización laboral

La defensora recordó que este tipo de medidas, aunque poco habituales, se aplican como herramientas para garantizar el cumplimiento de derechos básicos. "Hoy, con la precarización laboral que existe, recurrimos a todas las estrategias posibles para hacer efectivo un derecho esencial: la alimentación", explicó.

En ese sentido, sostuvo que muchas de las personas que recurren a la Defensoría Pública Civil tienen ingresos muy bajos, mientras que los demandados suelen encontrarse en situaciones laborales informales o de insolvencia deliberada. "A veces ocurre que el deudor se insolventa, no tiene remuneración registrada, y directamente le dice a la madre que no le va a pagar ni un peso", comentó Berzano.

La funcionaria también destacó que, en este caso, la actitud del demandado fue "obstructiva y no colaborativa", incluso en otras situaciones vinculadas al bienestar de su hijo. Contó que cuando la madre solicitó una autorización judicial para viajar con el niño al exterior, el hombre se negó, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso judicial. "Estamos hablando de varios procesos ante un mismo juez, todos con la misma conducta de incumplimiento", señaló.

Otro caso similar

Berzano mencionó que estas estrategias ya fueron aplicadas en otros casos similares. Recordó, por ejemplo, el de un hombre que vendió sus bienes, dejó de abonar la cuota alimentaria y se fue a otro país. "Desde allí publicaba fotos disfrutando en la playa. En ese caso pedimos a Migraciones que le prohíba el ingreso a dos países donde tiene posibilidades laborales, como Estados Unidos o España, si no cumple con su obligación alimentaria”, relató.

Finalmente, la defensora sostuvo que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario y proteger a la población más vulnerable. Según expresó, los abogados de la Defensa Pública recurren a “todas las herramientas posibles, aplicando convenciones y leyes vigentes sobre los Derechos del Niño, para asegurar un derecho basico como la alimentación, sobre todo en la población vulnerable. Recurrimos a estrategias que por ahí no son las habituales con ese fin".

En general, las personas que recurren a una defensoría pública tienen ingresos bajos y no registrados. Hay una situación de precarización laboral. Por eso, los montos de las cuotas alimentarias que se solicitan no son elevados. Sin embargo, la defensora advirtió que "su falta de pago implica no cubrir necesidades básicas. Nos preocupamos mucho porque de alguna forma se cubra esa deuda".