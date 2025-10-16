En 12 fotos, la marcha por el transfemicidio de Azul Semeñenko: dolor, bronca y pedido de justicia

Las compañeras de la trabajadora estatal encabezan la manifestación este jueves. La mujer murió por diversas heridas en su cuerpo.

Las compañeras de la trabajadora estatal Azul Semeñenko , víctima de un transfemicidio, encabezaron este jueves una movilización llena de dolor, bronca y un fuerte reclamo por justicia. Además, por el hecho, ATE convocó a un paro de 24 horas durante esta jornada, mientras que el Gobierno provincial decretó dos días de duelo.

Este miércoles, la autopsia confirmó la causa de muerte de la mujer de 49 años, de quien no se conocía información desde el 25 de septiembre. El hallazgo se dio el martes de esta semana, en horas de la tarde, en el barrio Valentina Norte Rural . Una pareja que paseaba por el sector con sus perros se encontró con el cuerpo de Azul, con claros indicios de haber sido víctima de una muerte violenta.

La movilización se concentró en Sarmiento y Don Bosco, en las oficinas de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias de Neuquén, donde trabajaba la víctima. Desde allí, una nutrida columna se dispuso a marchar hasta el monumento a San Martín, entre carteles y cánticos exigiendo justicia y expresando dolor.

Según informó la fiscalía, "de acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte". También se constataron fracturas en el rostro de la víctima. Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio.

La investigación quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

"El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron hoy por la noche con familiares de la víctima", detallaron desde el MPF.

Paro de ATE y duelo del Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma de Neuquén resolvieron realizar un paro general a partir de este jueves 16 de octubre, en organismos provinciales, nacionales y municipales.

En una notificación dirigida al subsecretario de Trabajo de la provincia, Pablo Castillo, la conducción de ATE comunicó que la medida responde al “dolor, indignación y exigencia de justicia” por la desaparición de la empleada estatal. “Exigimos respuestas inmediatas del Gobierno provincial. No se trata solo de una compañera, sino de una trabajadora del Estado desaparecida”, expresa el texto firmado por el secretario general, Carlos Quintriqueo.

La medida se dispuso antes de conocerse, oficialmente, la identidad de la víctima. El gremio destacó que la medida alcanza a todos los organismos públicos de Neuquén y que durante la jornada se llevarán adelante movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia. Convocaron a sumarse masivamente a las acciones en reclamo por la aparición con vida de Azul y por la seguridad de quienes enfrentan situaciones de violencia en el ámbito laboral. El paro es de 24 horas, a partir de las 00 horas de este jueves.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Neuquén declaró dos días de duelo y sostuvo que "este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación".

A través del decreto firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura -a cargo del Ejecutivo-, Zulma Reina, se dispuso que durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales. Asimismo, se guardará un minuto de silencio en los actos oficiales en señal de repudio por este violento suceso.

Recordaron que Semeñenko se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área dedicada precisamente a combatir las violencias.

"El gobierno provincial ratifica y profundiza su compromiso constante para fortalecer e impulsar de manera urgente las políticas públicas destinadas a erradicar toda forma de violencia de género y discriminación, asegurando la plena implementación de normativas que protejan a las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad", señalaron el escrito y sumaron que "manifiesta su acompañamiento y solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad neuquina", expresando “su más profundo pesar y su firme condena ante el presunto transfemicidio de Azul”.