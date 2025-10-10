Hilton Wine Experiencie Patagonia 2025: cuáles son las bodegas que estarán presentes

El evento permitirá descubrir nuevas etiquetas y saborear las cepas más tradicionales de las bodegas de la región. Se llevará adelante este viernes 10 y sábado 11 de octubre.

Empezó la cuenta regresiva para la celebración de la Hilton Wine Experience Patagonia 2025 , que se llevará adelante este viernes 10 y sábado 11 de octubre para todos los fanáticos del vino. El evento permitirá descubrir nuevas etiquetas y saborear las cepas más tradicionales de las bodegas de la región.

Este esperado evento, que se ha consolidado como una de las ferias más importantes de la región, abrirá sus puertas ambos días a las 19 y se extenderá hasta la medianoche, prometiendo cinco horas diarias de puro disfrute para los sentidos.

La propuesta central es clara y ambiciosa: dar a conocer y celebrar lo mejor de los vinos de la Patagonia, con un foco especial en las bodegas de Neuquén y Río Negro . Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una amplia variedad de etiquetas directamente de la mano de sus productores, en un ambiente que combina la elegancia y el confort que caracterizan al hotel anfitrión.

Con la compra de la entrada, los asistentes reciben una copa para degustar las etiquetas de distintas bodegas de la zona, que incluyen establecimientos más consolidados y algunas propuestas más boutique de viñedos familiares.

Las bodegas presentes son Familia Schroeder, Malma, Gérôme Marteau, Moschini, Verum, Kriptos, Fincas del Limay, Patritti, Mabellini Wines, Humberto Canale, Ribera del Cuarzo, Cutral Co, Aonikenk, Sánchez Carrillo, Familia Dellanzo y Agrestis.

Pero la experiencia no se limitará al vino. Como en ediciones anteriores, la gastronomía ocupará un lugar de privilegio. Los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de la cocina de Hilton Garden Inn Neuquén, con propuestas de maridaje diseñadas para realzar las cualidades de los vinos presentados. Para completar la atmósfera, el evento contará con una destacada programación musical que incluirá shows en vivo de las bandas La Estafa Dub y Scats Five Trío, además de la participación de DJs locales que musicalizarán ambas noches.

Más allá de ser una celebración para los amantes del buen vino, la Hilton Wine Experience se consolida como un punto de encuentro estratégico para la industria. El evento está diseñado para atraer a un público selecto de aficionados y profesionales del sector, ofreciendo un espacio ideal para el networking. Se realizarán actividades complementarias como sesiones de cata dirigidas por expertos y se crearán espacios para que productores y distribuidores puedan establecer contactos comerciales. Con un aforo previsto de 500 personas por día, la feria garantiza una visibilidad significativa para las bodegas participantes.

La entrada, que ya se puede adquirir a través de la plataforma web Tikzet, incluye una copa de degustación que será la llave para acceder a un universo de aromas y sabores únicos. Se pueden adquirir tickets para el viernes o para el sábado, a un costo de 50 mil pesos, y con la limitación de edad: sólo es apto para los mayores de 18 años.