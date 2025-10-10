Impactante incendio en el barrio Santa Genoveva: una Duster fue destrozada por las llamas

Las causas que originaron el incendio están siendo investigadas por personal judicial para lograr esclarecer la dinámica del suceso.

El temor y el desconcierto inundaron el tradicional barrio neuquino Santa Genoveva durante la noche del jueves, cuando una camioneta quedó totalmente envuelta en llamas en medio de la calle. Los bomberos lograron contener el incendio , pero el vehículo quedó destruido por completo.

Según informó el Comisario Juan Molina, jefe del cuartel de Bomberos, en diálogo con LMNeuquén, a las 22:06 recibieron un alerta acerca de un vehículo que se estaba prendiendo fuego en calle Santa Teresa y Río Desaguadero.

Cuando la dotación llegó al lugar, pudieron observar que las llamas se habían propagado de forma total sobre la camioneta Renault Duster, e inmediatamente comenzaron con las tareas de extinción del fuego.

"El vehículo se encontraba estacionado en la vereda, frente a la casa del propietario", precisó Molina, quien aseguró que el hombre fue entrevistado acerca de lo sucedido y que afortunadamente no hubo ningún lesionado a causa del fuego, aunque sí se registraron graves daños materiales al rodado.

image

En cuanto a las causas que originaron el incendio, se informó que están siendo investigadas y no se descarta que haya sido intencional. "Se encuentra trabajando el personal del área de Judiciales y Siniestros a los fines de determinar las causales que dieron origen al proceso de combustión", explicó el Comisario.

El pirómano que atemoriza al Santa Genoveva

Algunas semanas atrás, un hombre intento incendiar una vivienda del barrio. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 14 de septiembre, y el hecho generó pánico entre los vecinos, quienes lo describieron como “loco y pirómano”, y aseguraron que, además, suele andar descalzo y desnudo.

La dueña de la propiedad involucrada, dialogó con LMNeuquén y explicó cómo ocurrió el episodio: "Tengo un alero de madera de 40 años, mi casa se salvó porque un taxista lo sacó y tiró un bidón de agua sobre las plantas". Además, precisó que más tarde encontró una caja de pizza que el hombre había usado para iniciar la hoguera.

Cuando la mujer difundió los videos del vecino intentando prender fuego sus plantas en los grupos de Whatsapp, descubrió que se trataba del mismo hombre que ya había causado inconvenientes en otras viviendas, en una heladería barrial y también en el colegio de la zona.

Pirómano Santa Genoveva El hombre intentó prender fuego una casa en Santa Genoveva.

"Me dijeron que tenía problemas psiquiátricos, otros me dicen que es un tema de consumo", dijo la vecina acerca del hombre de 47 años que atemoriza al barrio. "Necesitamos que actúen no sólo por los vecinos que estamos aterrorizados, sino para ayudarlo a él, porque no puede vivir solo en esas condiciones", expresó.

A pesar de haberlo identificado, la policía solo lo mantuvo bajo arresto durante 12 horas. "Necesitamos que la Fiscalía defina que es un riesgo para la sociedad y para sí mismo", remarcó la damnificada, quien pidió a todos los que hayan sido víctimas del hombre que realicen la denuncia correspondiente para lograr una respuesta de las autoridades.