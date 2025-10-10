El ISSN lanzó una novedad para las cabañas de Las Grutas y Villa La Angostura: cómo inscribirse para el verano

Ahora las estadías se asignan por sorteo, a través de la Lotería La Neuquina. La inscripción empieza el próximo lunes 13 de octubre.

El Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) lanzó una novedad para los afiliados que quieran vacacionar en las cabañas de Las Grutas y Villa La Angostura. Ahora, las estadías para la temporada de verano se asignan por sorteo público, a través de la Lotería La Neuquina. Solo pueden participar los afiliados titulares de la Obra Social.

Para inscribirte, tenés que hacerlo de manera virtual a través de la Oficina Virtual ( SAU) , entre el 13 y el 26 de octubre . Una vez que ingreses a tu oficina virtual, buscá el botón que dice 'Sorteos de turismo, Inscripción' y hacé clic. En la próxima pestaña, seleccioná 'Nueva inscripción' . Y en la solicitud de inscripción al sorteo, elegí el destino que quieras y hacé clic en el botón 'Inscribirme' .

Una vez que te confirme que estás habilitado para participar, seleccioná 'Continuar' . Después, elegí alguna de las fechas disponibles . Por ejemplo, si tu idea es ingresar el 5 de enero , tenés que anotarte al llamado 3 . Luego, chequeá la información de tu inscripción a la reserva y rellená la información solicitada. Es decir, el código de área, tu número de celular y tu correo electrónico . Para finalizar, aceptá los términos y condiciones y hacé clic en el botón 'Continuar' .

El sorteo se llevará a cabo por Lotería La Neuquina el 5 de noviembre. Y 10 días después del sorteo vas a poder ingresar al apartado 'Mis inscripciones' dentro de la oficina virtual para ver si saliste sorteado.

En caso de que así sea, del 20 de noviembre al 12 de diciembre, tenés que confirmar la reserva presencialmente en la sede de turismo del Instituto o por WhatsApp a los siguientes números: 2994201617, 2996341774, 2995114806.

"Este sorteo representa una herramienta para garantizar un acceso justo y ordenado a nuestras cabañas durante la temporada de verano", destacó el ISSN.

Caviahue-Copahue presentó su propuesta para el verano

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), la localidad de Caviahue-Copahue presentó ante el público nacional e internacional su variada oferta turística para la temporada de verano. Desde el ámbito público y privado destacaron el trabajo coordinado para recibir a los visitantes con una propuesta que combina naturaleza, termalismo y eventos culturales.

Desde la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Actividades Afines de Caviahue, Gladis Mux destacó la amplia agenda de actividades que se desarrollará en ambas localidades.

“Tenemos prevista una temporada de verano muy activa. El 1 de diciembre se realizará el lanzamiento de la temporada termal, y luego habrá una serie de celebraciones que enriquecen la propuesta turística”, señaló.

En el marco de la FIT, la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda dijo: “Estamos muy contentos por el acompañamiento de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores. Hemos podido montar por primera vez a nuestros giganotosaurus Carolini, promocionamos el agroturismo, el enoturismo y el Camino de la Fe, junto a la Municipalidad de Junín de los Andes".