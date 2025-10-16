MasterChef Celebrity: el pícaro comentario de Maxi López sobre la "hamburguesa" de Wanda Nara

El exmarido de Wanda lanzó un comentario en la presentación de su plato que sorprendió al estudio, principalmente a la conductora.

Por momentos el reality MasterChef Celebrity se convierte en un documental de la vida de Wanda Nara cuando en la pantalla intercede la figura de Maxi López , su expareja y padre de sus hijos que participa del programa de cocina. En más de una oportunidad quedan en evidencia fuertes indirectas que generan un silencio particular en el estudio.

La gala del miércoles por la noche no fue la excepción para ambos ya que registraron distintos cruces donde parecía que a pesar de haberse separado a fines de 2013, todavía restan algunos celos. No lo ocultan y los comentarios generan situaciones particulares.

Fue cuando Maxi presentó su plato donde se generó una atención particular. Consultado por el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, el exfutbolista le puso nombre al plato hecho durante 60 minutos: “La bondiola de Wanda”. Rápidamente se generaron risas y en medio de un silencio incómodo.

Segundos más tarde, Maxi esbozó: “Ahora le gusta la hamburguesa”, lo que rompió la situación y generó un momento de risa. Al escuchar la situación Wanda tapó con su mano su rostro intentando ocultar un grado de vergüenza que le dio la situación.

En su relato el exdelantero que afrontó una nueva vida con Daniela Christiansson en Suiza, recordó que la bondiola era uno de los platos de preferencia que tenía la empresaria. En su descargo López sumó: "Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”.

Maxi López dejó MasterChef Celebrity: dos nombres polémicos serán su reemplazo

Desde antes de que inicie el certamen de cocina MasterChef Celebrity se sabía que Maxi López debía irse de forma abrupta del programa debido a una situación personal que le generó cierta preocupación y lo llevó a tomar la decisión de regresar por un tiempo a Suiza. Si bien aún no fue comunicada la situación, los rumores son fuertes y ya empiezan a sonar posibles reemplazantes.

Este martes fue el debut del exfutbolista en la cocina del reconocido reality donde hizo una buena performance consiguiendo subir al balcón de los mejores platos con un bife de chorizo con arroz, verduras salteadas, papa con manteca y queso azul. Mientras se realizan las grabaciones, en el certamen buscan reemplazante ya que López optó por regresar a Ginebra, Suiza para estar con su pareja Daniela Christiansson quien embarazada de siete meses sufrió un accidente doméstico.

Según trascendió en el mundo del espectáculo, Zaira Nara, la hermana de la conductora Wanda, fue una de las apuntadas para reemplazarlo casi siguiendo en la misma sintonía de la familia de la conductora. Sin embargo, la periodista Paula Varela confirmó el reemplazante: "El reemplazo de Maxi López en MasterChef es Marley".

Sumado a esto, Yanina Latorre también confirmó la información: "Hablé con Marley y me dijo que lo reemplaza por una semana".