Maxi López se reencontró con su mujer y ella hizo un fuerte descargo en redes con mensaje a Wanda Nara

El participante de MasterChef Celebrity viajó para acompañar a su Daniela Christiansson, embarazada de 7 meses, y a su hija, y ella usó sus redes para hablar de la situación que viven.

Desde que Maxi López aterrizó en Argentina para ser parte de MasterChef Celebrity , los rumores de una crisis con su mujer Daniela Christiansson , embarazada de 7 meses de su segundo hijo, se hicieron cada vez más fuertes.

La cercanía de Maxi con su exesposa, Wanda Nara , alimentó aun más ese rumor que en una publicación de Daniela se diluye poco a poco. La modelo sueca no solo recibió a su pareja que decidió regresar a Ginebra, Suiza para transitar los últimos meses de embarazo, sino que usó sus redes sociales para frenar con todo tipo de especulaciones.

Cansada de los rumores, la rubia escribió un extenso comunicado en su perfil de Instagram donde dejó más que claro que la relación está más solida que nunca y que acompaña a López en esta nueva etapa. Incluso le dedicó unas líneas a Wanda Nara para marcar que entre ellas hay buena onda.

“Tengo un montón de mensajes así que voy a hacer un posteo general. Maxi está volviendo (lo publicó antes de su llegada) y eso nos pone muy contentas. No estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando embarazada. Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar”, expuso en las primeras líneas del mensaje.

“Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría ahí que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer ese sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo”, agregó y dejó en claro que toda decisión se tomó de común acuerdo.

“Duele extrañarlo mucho. Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina, y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos”, sumó la sueca que es madre de Elle de 3 años.

Sobre el final de su posteo, aclaró que con Wanda Nara está todo más que bien. “Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”, selló el comunicado.