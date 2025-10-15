Maxi López dejó MasterChef Celebrity: dos nombres polémicos serán su reemplazo

En las últimas horas trascendieron los nombres que podrían reemplazar al exfutbolista. Los motivos por los que dejó el certamen.

Desde antes de que inicie el certamen de cocina MasterChef Celebrity se sabía que Maxi López debía irse de forma abrupta del programa debido a una situación personal que le generó cierta preocupación y lo llevó a tomar la decisión de regresar por un tiempo a Suiza. Si bien aún no fue comunicada la situación, los rumores son fuertes y ya empiezan a sonar posibles reemplazantes.

Este martes fue el debut del exfutbolista en la cocina del reconocido reality donde hizo una buena performance consiguiendo subir al balcón de los mejores platos con un bife de chorizo con arroz, verduras salteadas, papa con manteca y queso azul. Mientras se realizan las grabaciones, en el certamen buscan reemplazante ya que López optó por regresar a Ginebra, Suiza para estar con su pareja Daniela Christiansson quien embarazada de siete meses sufrió un accidente doméstico.

Según trascendió en el mundo del espectáculo, Zaira Nara , la hermana de la conductora Wanda, fue una de las apuntadas para reemplazarlo casi siguiendo en la misma sintonía de la familia de la conductora. Sin embargo, la periodista Paula Varela confirmó el reemplazante: "El reemplazo de Maxi López en MasterChef es Marley ".

Sumado a esto, Yanina Latorre también confirmó la información: "Hablé con Marley y me dijo que lo reemplaza por una semana".

MasterChef Celebrity: El gesto "fatal" de Emilia Attias que sacó a Donato de Santis

MasterChef Celebrity tuvo su segunda jornada de la presente temporada con un nuevo episodio donde debutó el segundo grupo de participantes que no hizo salieron sorteados en el estreno, reinaron las risas, pero también ganaron protagonismo distintos cruces tensos donde se marca la clara competitividad y queda en evidencia el nivel de competencia.

En el debut del certamen que cautivó al público fue MomI Giardina quien enfrentó al jurado Germán Martitegui y recibió una dura respuesta de su parte dejándole en claro que serán rigurosos con las pruebas y las formas de ser. Esta vez, fue Emilia Attias quien recibió un duro mensaje por parte de Donato De Santis.

“¡Le pusiste la lengua!”, soltó el jurado al visitar la isla de la participante para aportar su conocimiento y ayudarla. Rápidamente la artista entendió lo sucedido mientras el jurado sostuvo: “No, le pusiste la lengua y volviste a poner la cuchara”.

Ante esta situación, Attias admitió no haberse dado cuenta de lo hecho: "La tiro ya. Ni yo me di cuenta de lo que hice", comentó. Más allá del percance y el conocimiento de la situación por parte del jurado, Emilia continuó con la mezcla.

Su elaboración no alcanzó las expectativas del jurado y recibió el delantal gris al igual que Cachete Sierra, Roña Castro, Luis Ventura, Susana Roccasalvo y Julia Calvo.