La historia de Valentina Cervantes, la mujer de Enzo Fernández, que hizo llorar a Donato de Santis

La cocinera preparó un plato especial en la gala de MasterChef Celebrity y emocionó al jurado al contar su historia.

MasterChef Celebrity recibe un sinfín de emociones donde prevalece la alegría, pero afloran las emociones entre los participantes y los cocineros por distintos motivos que generan una reacción emocional que puede decantar en un llanto. Al paso de la tercer edición de esta nueva temporada, el estudio se emocionó con la presentación de un plato.

Fue la participante Valentina Cervantes , pareja del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández, quien generó el llanto propio y de algunos jurados durante la presentación de su creación. Todo comenzó cuando la modelo e influencer reveló que el nombre de su creación era "Ruta Camionera", dedicado a la labor de su padre quien es camionero.

" Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos", contó al brindar más detalles sobre la decisión de titularlo de esa manera. Rápidamente Germán Martitegui dio muestras de que el mensaje expreso por la participante le llegó al corazón y le generó una emoción: "Ya me emocionaste un poco", soltó.

Su par chef, Donato De Santis, se mostró conmovido: "Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra re linda, de la familia", dijo y se quitó los lentes para secarse las lágrimas.

"Nosotros insistimos tanto con los nombres o de dónde viene la comida, evidentemente cuando la historia es sincera, forma parte del sabor del plato. En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambie la percepción de lo que iba a comer. A mí me gustó", esbozó emocionado Martitegui en forma de devolución.

Luego Cervantes se refirió a la emoción y las dificultades de vivir lejos de su familia: "Al vivir afuera no lo veo mucho, entonces cuando levanté la caja y vi, me llevó a eso".

MasterChef Celebrity: el pícaro comentario de Maxi López sobre la "hamburguesa" de Wanda Nara

Por momentos el reality MasterChef Celebrity se convierte en un documental de la vida de Wanda Nara cuando en la pantalla intercede la figura de Maxi López, su expareja y padre de sus hijos que participa del programa de cocina. En más de una oportunidad quedan en evidencia fuertes indirectas que generan un silencio particular en el estudio.

La gala del miércoles por la noche no fue la excepción para ambos ya que registraron distintos cruces donde parecía que a pesar de haberse separado a fines de 2013, todavía restan algunos celos. No lo ocultan y los comentarios generan situaciones particulares.

Fue cuando Maxi presentó su plato donde se generó una atención particular. Consultado por el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, el exfutbolista le puso nombre al plato hecho durante 60 minutos: “La bondiola de Wanda”. Rápidamente se generaron risas y en medio de un silencio incómodo.

"antes le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más en la HAMBURGUESA" el NIVEL de show que nos están dando maxi y wanda pic.twitter.com/0XhxMaik1F — juandi (@poxelse) October 16, 2025

Segundos más tarde, Maxi esbozó: “Ahora le gusta la hamburguesa”, lo que rompió la situación y generó un momento de risa. Al escuchar la situación Wanda tapó con su mano su rostro intentando ocultar un grado de vergüenza que le dio la situación.

En su relato el exdelantero que afrontó una nueva vida con Daniela Christiansson en Suiza, recordó que la bondiola era uno de los platos de preferencia que tenía la empresaria. En su descargo López sumó: "Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”.