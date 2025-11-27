Ni Andy Chango ni Miguel Ángel Rodriguez: quién los salvó de la eliminación de MasterChef Celebrity

Los participantes quedaron en la cuerda floja de la eliminación del reality, pero una decisión de último momento dejó a ambos dentro de la competencia.

MasterChef Celebrity tuvo su nueva gala de eliminación este miércoles, pero la decisión de una de las participantes a minutos de la definición cambió los planes del programa.

El jurado puso en la cuerda floja a Andy Chango y a Miguel Ángel Rodríguez, sin embargo, Valentina Cervantes tomó la palabra en la noche de expulsión y decidió renunciar a la competencia dejando a los dos jugadores continuar en el reality.

“Me llevo recuerdos hermosos y amigos para toda la vida”, expresó la mujer de Enzo Fernández en medio de la sorpresa que generó su decisión en esta etapa de la competencia y convirtiéndose en una de las candidatas a llegar a las instancias finales.

“Hasta acá llegué porque mi familia me necesita y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, dijo entre lágrimas la influencer.

Valentina Cervantes

Wanda Nara tomó la palabra y le dejó en claro que las puertas de MasterChef Celebrity y de Telefe siempre estarán abiertas para ella.

“La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”, continuo.

Por su parte, el jurado también le dedicó unas sentidas palabras y coincidieron en que en su presentación fue “la mujer de Enzo Fernández” y que hoy todos la conocen como Valu.

“Sos una persona y madre excepcional. MasterChef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, has demostrado un gran crecimiento”, dijo Betular a la participante.

Vale recordar que la renuncia de Cervantes se filtró hace ya algunas semanas y fue ella la encargada de revelar los detalles en aquel entonces que coincidieron con sus declaraciones en el último programa en el que participó.