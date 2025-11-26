Evangelina Anderson habría encontrado el amor en un compañero de MasterChef Celebrity

La modelo se separó de Martín Demichelis y su paso por el reality de Telefe alimenta rumores de romance con un joven participante.

A meses de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson disfruta de su vida de soltera y aprovecha el tiempo de ocio para conocer gente. Ahora, en medio de las exigentes horas de grabaciones de MasterChef Celebrity , la modelo habría puesto los ojos en un compañero del reality.

La información la reveló Luis Ventura, quien supo ser participante del programa que conduce Wanda Nara, y aseguró que la rubia estaría conociéndose fuera de cámara con el influencer Ian Lucas.

Lo cierto es que para los fanáticos del programa la admiración de los hijos de Evangelina a Ivan podría ser el motivo de los encuentros fuera del set de grabación. “Para mí que los hijos de Eva lo admiran y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, coincidieron algunos panelistas del ciclo de A la Tarde (América).

Ian Lucas

Por el momento ni ella ni él se hicieron eco de los rumores. Incluso en medio de estas especulaciones, trascendió que el influencer de 26 años estaría tras los pasos de Zaira Nara. “Si bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos”, indicó un allegado a la familia.

Quién es Ian Lucas

Ian Lucas participa en MasterChef Celebrity con una trayectoria que lo vincula al mundo del entretenimiento desde hace años. El joven nació el 14 de marzo de 1999 en la provincia de Buenos Aires y durante su adolescencia decidió iniciarse en el mundo digital.

En ese momento, atravesaba el divorcio de sus padres, y encontró en la creación de contenido un espacio de expresión y refugio. Lo que comenzó como una forma de escape se transformó rápidamente por su estilo auténtico y cercano con la audiencia.

Participó en series juveniles como Soy Luna y Once. También se desempeñó como cantante, sumando otra dimensión a su perfil artístico. Su versatilidad lo convirtió en una figura reconocida por distintos públicos.