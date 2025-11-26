Confirman la fecha de pago a estatales de Neuquén: cuándo cobran los sueldos

La Provincia le puso fecha al pago de haberes correspondiente a noviembre, tanto para activos como pasivos.

La totalidad de los estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día.

La totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día los sueldos correspondientes a noviembre.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados el viernes 28 de noviembre , último día hábil del mes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), según informó el ministerio de Economía, Producción e Industria.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes. "Esto es posible gracias al programa de austeridad implementado durante la actual gestión de gobierno, a través del cual se eliminaron gastos innecesarios para reforzar las partidas de áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacaron desde el Ejecutivo. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El último aumento de sueldos

El último aumento de sueldo para los trabajadores estatales se concretó en octubre pasado. Los salarios incluyeron el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Tal como estaba previsto, el pago incluyó el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

Cajeros automáticos

Municipales de Neuquén cobran sueldos con aumento

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes a noviembre, tanto para los trabajadores activos como pasivos, que este mes llegarán con aumento.

La fecha de pago fue confirmada por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky. En contacto con LU5, el funcionario anunció que el cobro de los sueldos será el próximo viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, como es habitual.

Por otra parte, Schpoliansky señaló que se aplicará un incremento salarial del 3%, tal como surgió del acta acuerdo llevado adelante con Sitramune en marzo pasado, con vigencia hasta marzo del año que viene. "Lo hacemos con recursos propios, sin asistencia financiera. Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas y superavit financiero, tal como nos ordenó el intendente Mariano Gaido", destacó.