Municipales de Neuquén cobran sueldos con aumento: la fecha de pago

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, informó de cuánto será el incremento.
La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes a noviembre, tanto para los trabajadores activos como pasivos, que este mes llegarán con aumento.
La fecha de pago fue confirmada por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky. En contacto con LU5, el funcionario anunció que el cobro de los sueldos será el próximo viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, como es habitual.
Por otra parte, Schpoliansky señaló que se aplicará un incremento salarial del 3%, tal como surgió del acta acuerdo llevado adelante con Sitramune en marzo pasado, con vigencia hasta marzo del año que viene. "Lo hacemos con recursos propios, sin asistencia financiera. Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas y superavit financiero, tal como nos ordenó el intendente Mariano Gaido", destacó.
