Municipales de Neuquén cobran sueldos con aumento: la fecha de pago

Claudio Espinoza

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes a noviembre, tanto para los trabajadores activos como pasivos, que este mes llegarán con aumento.

La fecha de pago fue confirmada por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky. En contacto con LU5, el funcionario anunció que el cobro de los sueldos será el próximo viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, como es habitual.