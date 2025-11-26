Llega a Neuquén una nueva edición de la Clínica de Motocross

La iniciativa busca capacitar a los pilotos de motocross de todas las edades para garantizar una conducción más segura.

Liess Motos trae a Neuquén por segunda vez la Clínica de Motocross , una actividad pensada para pilotos de todas las edades que quieran mejorar su técnica, potenciar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas para un mejor desempeño en la disciplina.

Después del éxito de la primera edición realizada en octubre, en la cual se reunieron más de 30 inscriptos, Liess Motos abre la convocatoria para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el circuito del Club de Motocross La Barda .

Para la próxima fecha, la organización estableció un cupo máximo de 40 pilotos, para garantizar que todos los participantes puedan disfrutar de una experiencia personalizada .

clinica de motocross (3)

La propuesta combina la formación técnica, entrenamiento físico y práctica en pista y está orientada a pilotos de distintos niveles y edades, que busquen mejorar su técnica y adquirir herramientas de conducción segura.

La capacitación estará a cargo del piloto Santiago Montero, uno de los principales referentes de la región, quien cuenta con una amplia trayectoria en competencias nacionales.

En qué consiste la capacitación

La clínica estará dividida en instancias individuales y grupales, con una estructura pensada para abordar tanto los fundamentos como los aspectos avanzados de la conducción en motocross. El cronograma incluye:

Trabajo individual

Charla introductoria general

Recomendaciones de alimentación e hidratación

Entrada en calor y preparación física

Entrenamientos en moto para identificar técnicas correctas e incorrectas

Ejercicios en moto sobre banquito y seteo de comandos

Técnicas básicas de manejo en posición sentada y parada

Trabajo grupal

Entrada en calor con ejercicios zigzag

Postura de aceleración, tanto sentado como parado

Curvas planas y curvas con apoyo

Radios ideales de giro

Postura básica en saltos

Práctica en circuito de curvas

Cómo inscribirse

La inscripción al evento incluye almuerzo, snacks y obsequios. Para los clientes de Liess Motos, la entrada es gratuita, mientras que los no clientes podrán participar abonando un arancel accesible.

clinica de motocross (2)

Aquellos que estén interesados en participar deben comunicarse por WhatsApp al 2994592129.

A través de esta iniciativa, Liess Motos —concesionario oficial de GasGas, Husqvarna, Aprilia y Vespa en Neuquén— busca reforzar su aporte al desarrollo del motociclismo regional y promover la conducción segura entre pilotos de la disciplina.