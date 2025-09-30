La fecha del Motocross en La Barda fue de Santiago Montero

El piloto prevaleció en la MX1, una de las quince categorías que compitieron el fin de semana en Neuquén.
Culminó con gran éxito la sexta fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross, desarrollada en el histórico Coliseo de La Barda, en Neuquén. El evento fue una verdadera fiesta del deporte motor, con más de 100 motos en pista, pilotos provenientes de distintos puntos de la región y la destacada participación de competidores de Chile.
En ese contexto, fueron quince categorías que tuvieron diferentes ganadores entre los que se destacó Santiago Montero, ganador en la MX1, la principal de las divisiones. Con una sólida actuación, Montero prevaleció sobre Agustín Carrasco y Pablo Galleta, que lo siguieron en la clasificación.
El público colmó las instalaciones, acompañando con entusiasmo cada manga en una jornada extraordinaria, donde el clima fue el aliado perfecto para que todo se desarrollara sin inconvenientes.
Además, Lautaro Martínez se quedó con la MX85, Benjamín Iribas ganó la MX 85 Bcc, Santino Roth lo hizo en MX 50 cc, Donatto Colucci se impuso en MX 65, Sebastián Figueroa festejó en MX 125 cc y Lautaro Alarcón triunfó en MX Intermedia.
Por su parte, Franco Fortunato ganó la MX Endurista, Esteban Moltini lo hizo en MX Principiante, Javier Venialgo en MX Master A, Alejandro González en MX Master B, Favio Garcés en MX Master C, Ulises Jeremías Cárdenas en MX 1B y Martín Neuman en MX 2.
Entre las mujeres se destacó Daniela Calfín, ganadora en MX FMX.
La sexta fecha fue todo un éxito para el Motocross Club Neuquén, que ya piensa en sus fechas nocturnas de Supercross.
Resultados de todas las categorías
MX 85
1. Lautaro Martínez
2. Emiliano Santarelli
3. Gonzalo Parra
MX 85 Bcc
1. Benjamín Iribas
2. Tadeo Indaco
3. Tomás Rodríguez
MX FMX
1. Daniela Calfín
2. Marlen Ferreyra
MX 50 cc
1. Santino Roth
2. Josefina Zanotti
3. Genaro Barrozo
MX 65
1. Donatto Colucci
2. Santino Chirino
3. Martiniano Zanotti
MX 125 cc
1. Sebastián Figueroa
2. Felipe Cruz
3. Renzzo Marchioni
MX Intermedia
1. Lautaro Alarcón
2. Fernando Romero
3. Ramiro Plaza
MX Endurista
1. Franco Fortunato
2. Carlos Rojo
3. Agustín Garnier
MX Principiante
1. Esteban Moltini
2. Gonzalo Monzalve
3. Benja González
MX Master A
1. Javier Venialgo
2. Gerardo Ríos
MX Master B
1. Alejandro González
2. Ariel Nonel
3. Ángel Romero
MX Master C
1. Favio Garcés
2. Horacio Elissetche
3. Marcelo Andreti
MX 1
1. Santiago Montero
2. Agustín Carrasco
3. Pablo Galletta
MX 1B
1. Ulises Jeremías Cárdenas
2. Agustín Paz
3. Paul Olmos
MX 2
1. Martín Neuman
2. Vicente Díaz
3. Sebastián Figueroa
