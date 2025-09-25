Se espera una multitud en La Barda para la sexta fecha del Motocross

El reducto neuquino será una fiesta este fin de semana con el campeonato sur de la Republica de Motocross.

El próximo fin de semana, el circuito de La Barda volverá a ser protagonista con la sexta fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross , una cita que promete reunir a una gran cantidad de pilotos y público en la capital neuquina.

Con más de un centenar de motos confirmadas, el cronograma arrancará el sábado de 13 a 17, con las tandas de entrenamientos y clasificaciones. Pero el domingo será el plato fuerte, con un entrenamiento inicial y las dos mangas oficiales, entre las 10:30 y las 16, donde se vivirá la máxima emoción del certamen.

La expectativa es muy alta y se espera un gran marco de público, convirtiéndolo en un evento deportivo turístico al atraer personas que viajan a la ciudad para participar o presenciarlo.

La entrada tendrá un costo de $8.000, disponible únicamente en puerta el día domingo, ya que el día sábado la entrada es gratuita.

motocross 2

El gran dato, es el debut de las motos eléctricas a partir de esta fecha, siendo Cristian Morini, piloto de la categoría Master B, en ser el primer piloto en poder participar con esta moto con propulsión eléctrica, en el campeonato regional.

En lo deportivo varias categorías están en la recta final del campeonato, en la categoría mayor, la MX1, lidera Agustín Carrasco con 183 puntos, seguido de cerca por Santiago Montero con 182, tercero Lucas Sendon con 172 y el reginense Pablo Galletta con 163, por ende, el campeonato está que arde.

Será, además, una jornada especial: la última del año en el trazado de La Barda, ya que la 7ma fecha será en Bariloche, y la 8va fecha cerrará este campeonato en la ciudad de San Martin de los andes.

El domingo, distintas autoridades municipales y provinciales estarán presentes para compartir este espectáculo que posiciona al motocross como uno de los deportes motores más convocantes de la región.

Una vez finalizada esta fecha, el Motocross Club Neuquén ya pondrá la mirada en lo que será el tradicional Nocturno de Supercross, que este año celebrará su 30ª edición, un clásico del calendario deportivo local.