Los Pumas con equipo confirmado para visitar a Sudáfrica en un partido clave

El seleccionado argentino de rugby busca una histórica victoria que lo deje a las puertas del título.

Los Pumas enfrentarán el próximo sábado, desde las 12:10 de la Argentina, a Sudáfrica en la ciudad de Durban por la quinta fecha del Rugby Championship 2025, en un choque decisivo para las aspiraciones del equipo argentino en la lucha por el título. Felipe Contepomi definió la formación titular que saltará a la cancha ante los Springboks.

En la primera línea, Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi integrarán el pack inicial, alineación que busca aportar solidez y experiencia en la disputa frente al conjunto sudafricano con mucho poderío en el scrum. La segunda línea estará conformada por Franco Molina y Lucas Paulos que reemplazará a Pedro Rubiolo, mientras que Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo ocuparán las posiciones en la tercera línea.

La conducción del equipo recaerá nuevamente en Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras en la posición de apertura. Ambos tendrán a su cargo la organización de las jugadas y la distribución del juego albiceleste para el cruce frente a una de las defensas más sólidas del mundo.

En el centro de la cancha, Santiago Chocobares y Lucio Cinti mantendrán la titularidad En el fondo, la velocidad y dinamismo de Mateo Carreras, la presencia de Rodrigo Isgró y la capacidad polifuncional de Juan Cruz Mallía completarán la alineación inicial.

La cita entre Argentina y Sudáfrica representa una de las pruebas más exigentes para los dirigidos por Felipe Contepomi, dado que el equipo sudafricano históricamente ha impuesto condiciones en Durban. La expectativa sobre la recuperación de jugadores clave y el rendimiento del pack de forwards integra los focos del análisis previo de prensa especializada.

Los Pumas, ante la chance de pelear el título

La quinta fecha del Rugby Championship se iniciará con una paridad absoluta en la tabla de posiciones con dos triunfos y dos derrotas para cada uno de los cuatro participantes. Australia lidera con 11 puntos tras sumar tres puntos bonus, seguido por Sudáfrica y Nueva Zelanda (ambos con 10) y Argentina por detrás (9).

Por su parte, el entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, mantuvo la base del equipo que superó a Nueva Zelanda en Wellington con un contundente 43-10, introduciendo apenas dos cambios para enfrentar a Los Pumas en la quinta fecha del Rugby Championship 2025. Erasmus decidió que Eben Etzebeth y Damian Willemse reemplacen a los lesionados Lood de Jager y Aphelele Fassi, ajustes que no alteran la estructura principal tras la victoria reciente en el torneo.

El plantel sudafricano contará nuevamente con Siya Kolisi como capitán y ubicará en la primera línea a Ox Nche, Malcolm Marx y Thomas du Toit. En la segunda línea jugarán Etzebeth y Ruan Nortje, completando el paquete de forwards junto con Pieter-Steph du Toit y Jasper Wiese. En la pareja de medios estarán Cobus Reinach y Sacha Feinberg-Mngomezulu.

En el centro de la cancha, Damian de Allende regresará como titular, acompañado por Canan Moodie. Las puntas y el fondo estarán cubiertos por Ethan Hooker, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. El banco de suplentes, distribuido en cinco forwards y tres backs, quedó conformado por Jan-Hendrik Wessels, Boan Venter, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Morne van den Berg, Manie Libbok y Andre Esterhuizen.