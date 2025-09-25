Cuál es el jugador que no es tenido en cuenta en Boca y bajó a reserva

Un futbolista que no es considerado por el cuerpo técnico de Russo sumó minutos en la reserva frente a Newell's.

El cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo decidió dejar de darle minutos en la primera división de Boca a un futbolista que supo ser importante en el club pero que perdió terreno contra otros dos futbolistas que, por el momento, están por encima de él. Sin embargo el DT no tomó la decisión de apartarlo del grupo como sucedió con otros jugadores que tuvieron que marcharse.

Se trata de Lucas Blondel , el lateral derecho que juega en la Selección de suiza quien perdió lugar detrás de Juan Barinaga y el peruano Luis Advíncula, actualmente los de más consideración en el equipo. Debido a que no suma minutos desde desde mayo del corriente año , cuando disputó los cuartos de final del Torneo Apertura donde el xeneize fue eliminado por Independiente en La Bombonera.

Ante esta situación el jugador pidió sumar minutos con la reserva que conduce Mariano Herrón. El futbolista jugó con la categoría en el duelo frente a Newell's, que terminó con la victoria 2-0 del local. “Taquitos y remates!!! Volvieron!!! Te amo” , celebró su novia Morena Beltrán, quien es periodista deportivo en la cadena ESPN.

Blondel

Con visitantes: la AFA dio el ok y Boca podrá llevar hinchas al partido frente a Defensa y Justicia

Lo festeja el mundo Boca. Al menos por este fin de semana de cara al duelo que tendrá el equipo frente a Defensa y Justicia por el torneo clausuro, debido a que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, afirmó que dispondrá un operativo de seguridad especial para el duelo entre Defensa y Justicia para que el xeneize pueda llevar visitantes.

El sábado 27 desde las 19 será una prueba más para analizar si el fútbol argentino está en condiciones de implementar el regreso de los visitantes a los estadios. Según se confirmó serán 3.000 los hinchas que podrán estar en el Tito Tomaghello para disfrutar del encuentro, por lo cual se montará un operativo con más de 450 efectivos de la Policía sumado a la seguridad privada.

Lo llamativo de la decisión es que los hinchas que estarán ubicado en la tribuna lindera a la calle Humahuaca, no podrán ingresar con bandera. Por otra parte, la APreViDe anunció también que intentar ingresar con entradas indebidas será motivo para aplicar el derecho de admisión.