Boca lo festejó con todo: la reacción de La Bombonerita a los goles del Palmeiras frente a River

Los hinchas de Boca estallaron durante un partido de basquet tras los goles del Palmeiras en la serie para acceder a semifinales de la Libertadores.

El hincha de Boca vivió una jornada particular este miércoles con la atención puesta en la Copa Libertadores, aún sin que su equipo la dispute ya que no logró la clasificación tras quedar afuera en el repechaje frente a Alianza Lima. Pero el resultado de su máximo rival River ante Palmeiras, fue motivo para volver a ver el certamen internacional.

La derrota del millonario por 3-1 frente al verdao en el Allianz Parque, resultado que decretó la eliminación del equipo que entrena Marcelo Gallardo, desató un festejo eufórico en gran parte de los hinchas xeneize que celebraron el resultado global en la serie por 5-2 a favor de los brasileños.

En La Bombonerita , escenario donde juega la primera división del basquet del club, se vivió una situación particular durante el encuentro del millonario . Es que el equipo de basquet recibió en su cancha Racing de Chivilcoy (victoria 82-67 para el local) por el inicio de la Liga Nacional y los hinchas fueron a acompañar al equipo para que su comienzo sea con el pie derecho, pero lo que pasaba en Brasil llamó la atención de los hinchas. Al escuchar que el verdao dio vueltas el resultado, la gente explotó con cánticos ante River celebrando la eliminación.

Metió el 2 a 1 Palmeiras y así reaccionó la Bombonerita



Mientras River jugaba en Brasil, el Xeneize disputaba su encuentro por la Liga Nacional de básquet



En paralelo al resultado victorioso por 82 a 67 ante Racing de Chivilcoy, fanáticos de Boca celebraron el gol…

Polémicas y escándalo sobre el final: River se quedó fuera de la Libertadores ante Palmeiras

River perdió este miércoles como visitante por 3-1 ante Palmeiras, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo, y quedó eliminado del certamen internacional. El único gol para el conjunto millonario lo convirtió Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo.

En tanto, Vitor Roque, a los 6’ del complemento, y José Manuel López, a los 46’ y 49’ del mismo periodo, sentenciaron el partido para el conjunto brasileño. A los 42 minutos del segundo periodo, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a La Banda con diez jugadores.

De esta forma, Racing por el momento es el único equipo argentino entre los 4 mejores de América, a la espera de que Estudiantes de La Plata dispute el partido de vuelta frente a Flamengo, donde debe remontar un 2 a 1 en contra.

Así fue la victoria de Palmeiras sobre River

Juanfer Quintero, que fue clave durante los últimos minutos del partido de ida cuando ingresó, volvió a ser fundamental para abrir el marcador: tras un centro desde un tiro libre, Maximiliano Salas cabeceó y puso el 1 a 0 a los 8' minutos para igualar la serie.

¡GOL DE RIVER! Maxi Salas abre el marcador tras un cabezazo letal



6' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/2DjYmOEcCs — telefe (@telefe) September 25, 2025

El duelo se convirtió en uno de ida y vuelta, donde Franco Armani fue uno de los mayores protagonistas del primer tiempo con dos atajadas claves: la primera cuando recién iniciaba el encuentro, luego de un zurdazo de Joaquín Piquerez que iba al ángulo; y la segunda en un cabezazo que permitió mantener la ventaja momentánea.

El primer tiempo estuvo plagado de polémicas: Palmeiras reclamó numerosas infracciones que el árbitro no sancionó y en otras decidió no mostrar la amarilla, pero la mayor de ellas fue cuando Giuliano Galoppo tocó la pelota con la mano en el área ampliando claramente el volumen.

¿ERA PENAL PARA PALMEIRAS? El equipo local pidió mano de Galoppo pero el árbitro continuó el juego



12' | PALMEIRAS 0 - 1 RIVER



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/2cFJywpMTS — telefe (@telefe) September 25, 2025

Sobre el cierre de la primera etapa, el Millonario tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar el marcador: Kevin Castaño consiguió un rebote, luego de una gran jugada colectiva, pero intentó eludir a Weverton, quien descifró sus intenciones.

El comienzo del segundo tiempo no fue el ideal para los de Marcelo Gallardo, ya que nuevamente sufrió con una pelota que cayó en el área. Vitor Roque cabeceó a quemarropa y, a pesar de una gran intervención de Armani, el delantero del Verdao logró convertir en el rebote.

¡GOL DE PALMEIRAS! Vitor Roque aprovechó el remate de Armani y empuja la pelota para convertir el empate



51' | PALMEIRAS 1 - 1 RIVER



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/n4db0PiDJx — telefe (@telefe) September 25, 2025

A los 87' minutos, el Huevo Acuña, quien se tendría que haber ido expulsado antes en el partido por un golpe y un cabezazo sin pelota, cometió un penal luego de una desatención de River. José Manuel López lo ejecutó, convirtió y puso el 2 a 1 para Palmeiras.

¡EL FLACO LÓPEZ SENTENCIA LA SERIE ANTE RIVER Y METE A PALMEIRAS EN SEMIFINALES!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/UjOBAGW3JO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

El Millonario quedó visiblemente golpeado luego de la remontada en el marcador y el Flaco López aprovechó para inventarse una jugada y convertir un golazo que significó el 3 a 1 definitivo y la eliminación de River de la Copa Libertadores 2025.

¡DOBLETE DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS GANA 3-1 (5-2 GLOBAL) A RIVER!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/RCeYbEBgR2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

El final del encuentro mostró imágenes similares a las de la eliminación de River en el Mundial de Clubes. Los jugadores del club de Núñez estallaron, fueron a buscar al árbitro y debió intervenir la policía. Maxi Salas fue uno de los más verborrágicos, mientras sus compañeros intentaban detenerlo.