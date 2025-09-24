La pésima racha de Palmeiras como local que ilusiona a todo River

Este miércoles se juega el partido de vuelta de cuartos de final, donde el Verdao está 2-1 arriba tras ganar en el Monumental.

El partido entre Palmeiras y River , de este miércoles a las 21:30 por la Copa Libertadores, marcará un antes y un después en la temporada para el fútbol sudamericano. Se trata de dos favoritos con presente y con historia para obtener el título más ansiado del continente y luego de un partido de ida donde los brasileños fueron superiores y se impusieron 2 a 1.

Para el Millo, el desafío es enorme. El equipo de Marcelo Gallardo tiene como mejor noticia que la diferencia en contra es de solo un gol, después de haber sufrido un primer tiempo como pocas veces se lo vio en el Monumental bajo la conducción del Muñeco en sus casi 10 años al frente del plantel.

palmeiras river

En el complemento del partido de ida, el conjunto argentino cambió el esquema, se paró más adelante y mejoró su imagen, llegando al descuento con un remate de Lucas Martínez Quarta que se desvió en el camino.

River necesita hacer un gran partido en el Allianz Parque de San Pablo, pero hay un dato estadístico que lo ilusiona, porque Palmeiras lleva siete series consecutivas sin ganar de local por Libertadores. Entre los partidos está el 1 a 1 frente a Boca en semifinales del 2023, cuando quedó eliminado por penales.

Los últimos siete partidos de Palmeiras en casa por duelos directos de Libertadores

Palmeiras 0 - 0 Universitario (8vos Lib 2025)

Palmeiras 2 - 2 Botafogo (8vos Lib 2024)

Palmeiras 1 (2) - 1 (4) Boca (semis Lib 2023)

Palmeiras 0 - 0 Dep. Pereira (4tos Lib 2023)

Palmeiras 0 - 0 A. Mineiro (8vos Lib2023)

Palmeiras 2 - 2 A. Paranaense (semis Lib 2022)

Palmeiras 0 (6) - 0 (5) A. Mineiro (4tos Lib 2022)

Qué puede implicar este dato

Las estadísticas no son tajantes, pero surgen de la propia realidad. Palmeiras es un club que sostiene a la mayoría de sus jugadores por varios años, con lo cual muchos de los futbolistas que están hoy son los mismos que tuvieron serias dificultades para ganar de local por Libertadores.

Además, desde el juego, el conjunto dirigido por Abel Ferreira suele desempeñarse con soltura como visitante cuando no tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Una muestra de ello es el 4 a 0 que le propinó a Universitario en Perú en la fase anterior y el 2 a 1 sobre River en el Monumental.