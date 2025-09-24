River busca la hazaña en Brasil ante Palmeiras: hora, formaciones y TV

Luego de un mal primer tiempo en el estadio Más Monumental, el Millonario rescató un gol agónico que le da vida para pelearla de visitante.

River visitará este miércoles a Palmeiras de Brasil con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores .

El encuentro está programado para las 21:30 en el estadio Allianz Parque , y se podrá ver a través de Telefe , Fox Sports y Disney+ . El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte , mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra .

River llega a este encuentro luego de la derrota por 2-1 en la ida, en un encuentro donde se vio muy superado al principio pero que con el pasar de los minutos pudo conseguir el descuento para seguir con vida en la serie.

El conjunto brasilero se había puesto en ventaja gracias a los tantos del paraguayo Gustavo Gómez y de Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta fue el encargado de reducir la diferencia en el partido que se llevó a cabo en el estadio en El Monumental. En lo que respecta al plano local, el “Millonario” cayó en su último partido ante Atlético Tucumán por 2-0, en un cruce donde jugó con mayoría de suplentes.

Esta derrota representó la primera para los dirigidos por Marcelo Gallardo en el Torneo Clausura, donde además perdieron el liderazgo de la Zona B ya que fueron superados por Deportivo Riestra.

De cara a este partido ante Palmeiras, Gallardo mantiene varias incógnitas en lo que respecta al 11 titular, ya que en la defensa lucha por una posición Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en el mediocampo se podría dar el ingreso de Juan Portillo en lugar de Enzo Pérez, mientras que en la delantera aún no se definió si Miguel Borja o Facundo Colidio reemplazará al desgarrado Sebastián Driussi.

Palmeiras, por su parte, quiere hacer valer ante su público el gran resultado que consiguió en la ida e instalarse más que nunca como el gran candidato a ganar esta Copa Libertadores. Los dirigidos por Abel Ferreira no solo dan pelea en el plano internacional, ya que en el Brasileirao están a solo dos puntos del líder, que es el Flamengo, pero con un partido menos.

El entrenador portugués del Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, halagó el aliento de los hinchas de River en el estadio Monumental el pasado miércoles y pidió “que nuestros hinchas lo hagan” en lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

En la previa de este partido trascendental, el entrenador portugués destacó a la hinchada de River: “Era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Es lo que espero que nuestros hinchas hagan este miércoles, lo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno”.

“Son partidos diferentes, aunque se trate de los mismos equipos otra vez. No sé cómo se desarrollará, no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos prepararemos. No habrá grandes sorpresas para ninguno de los dos” agregó.

Estas son las probables formaciones de River y Palmeiras

Copa Libertadores 2025

Cuartos de final – vuelta

Palmeiras – River

Estadio: Allianz Parque

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Horario: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreyra.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.