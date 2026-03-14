River recibe a Sarmiento: hora, formaciones y TV

El Chacho Coudet dirigirá su primer partido como entrenador en el estadio Más Monumental, tras la victoria de visitante en su estreno.

River recibirá este domingo a Sarmiento de Junín , por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura , en busca de un nuevo triunfo que le permita afianzarse aún más en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:45 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental , contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

River viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Eduardo Coudet como director técnico del club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Coudet- Huracán Portada

Esta victoria les permitió acomodarse en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, por lo que en caso de conseguir una nueva victoria podrían meterse de lleno en la pelea por la punta.

Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la “Academia”.

Si bien está duodécimo con solo 10 puntos, el equipo de Junín podría meterse en la discusión para entrar a puestos de clasificación a los playoffs en caso de conseguir un triunfo en El Monumental.

La última vez que River y Sarmiento se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 y los de Junín dieron una enorme sorpresa al imponerse 1-0 como visitantes.

La principal duda en River

El atacante Sebastián Driussi sufrió una pubalgia y quedó en duda para el próximo partido de River ante Sarmiento de Junín, luego de salir en el entretiempo de la victoria 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios.

El delantero marcó un gol en el estadio Tomás Adolfo Ducó, pero encendió las alarmas en el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, y está en duda su participación en lo que resta del torneo. La salida del atacante para el ingreso de Joaquín Freitas generó preocupación en el cuerpo técnico del flamante entrenador.

Tras el encuentro, el propio Coudet confirmó en conferencia de prensa que el exjugador de Zenit de Rusia y Austin de la MLS arrastra una pubalgia desde hace varios días, molestia que explica su reemplazo en el descanso.

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El cuerpo médico todavía no brindó mayores detalles sobre los plazos de recuperación, aunque el futbolista apunta a llegar en condiciones al debut de River en la Copa Sudamericana y al posterior Superclásico.

El entrenador explicó la situación del delantero que abrió el marcador ante el “Globo”: “Seba viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular. Transmito lo que me pasa el doctor y aparentemente muscularmente no es nada; trae el tema del pubis, que a veces molesta de más y te impide hacer cosas”, afirmó.

En caso de ausencia, Freitas aparece como primera alternativa en el ataque junto a Ian Subiabre. Además, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Cristian Jaime figuran como opciones, aunque los dos últimos no integraron la convocatoria anterior. Coudet tampoco podrá contar con Facundo Colidio, expulsado ante Huracán.

Las posibles formaciones de River y Sarmiento

Torneo Apertura

Fecha 11

River - Sarmiento

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19:45. TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.